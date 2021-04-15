به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیسیون مشترک برجام امروز (پنجشنبه) به صورت حضوری از ساعت ۱۵ به وقت تهران در محل گرندهتل وین آغاز میشود.
سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان ریاست هیأت ایرانی را در این گفتوگوها بر عهده دارد.
نمایندگانی از سایر دستگاهها از جمله بانک مرکزی، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی نیز در این نشست حضور دارند.
انریکه مو را معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عهدهدار ریاست این جلسه است و نمایندگان روسیه، چین، فرانسه، آلمان و انگلستان در این نشست شرکت دارند.
در این دور از گفتوگوها نیز رایزنیهای فنی در قالب نشستهای کارشناسی در دو حوزه رفع تحریمها و موضوعات هستهای انجام میگیرد.
به روال معمول، در حاشیه این نشست، دیدارهایی به صورت دوجانبه با روسای دیگر هیأتهای حاضر در گفتوگوها برگزار میشود.
این مذاکرات صرفاً در چارچوب برجام و با شرکت نمایندگان ایران و ۱+۴ برگزار میشود.
چنانکه پیش از این هم اعلام شده بود، در هیچیک از نشستهای کمیسیون مشترک یا نشستهای کارشناسی مرتبط، نمایندهای از آمریکا مشارکت نداشته و هیچگونه مذاکره مستقیم یا غیرمستقیمی با آمریکا در دستور کار هیأت مذاکرهکننده کشورمان قرار ندارد.
قرار بود نشست کمیسیون مشترک برجام روز گذشته آغاز شود، که این امر به دلیل ابتلای یکی از اعضای هیأت اروپایی به بیماری کرونا، با یک روز تعویق، به امروز موکول شد.
نظر شما