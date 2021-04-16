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۲۷ فروردین ۱۴۰۰، ۱۰:۱۲

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

پیش بینی بارش های رگباری در چهارمحال و بختیاری

پیش بینی بارش های رگباری در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از پیش بینی بارش های رگباری در این استان خبر داد.

مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی طی پنج روز آینده در بعضی ساعات افزایش ابر، رشد ابرهای همرفتی گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: برای روز یک شنبه هفته آینده در برخی نقاط شمالی استان رگبار بهاری انتظار می‌رود.

وی ادامه داد: طی این مدت در برخی مناطق استان غبار رقیق دور از انتظار نیست.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: دما طی ۴۸ ساعت آینده تغییرات محسوسی ندارد و بعد از آن روند افزایشی پیش می‌گیرد.

کد مطلب 5190195

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