  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۹:۰۵

روزنامه الوطن:

دیدار پرسپولیس - الریان سرنوشت گروه پنجم را تعیین می‌کند

دیدار پرسپولیس - الریان سرنوشت گروه پنجم را تعیین می‌کند

روزنامه الوطن قطر از بازی پرسپولیس و الریان در لیگ قهرمانان آسیا به عنوان دیداری سخت و سرنوشت ساز در گروه پنجم این رقابت‌ها یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ایران از ساعت ۲۱:۳۰ امروز شنبه در هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در گوای هند به مصاف الریان قطر می‌رود.

روزنامه الوطن قطر با اشاره به تساوی الریان و برد پرسپولیس در دیدار نخست خود در این رقابت‌ها، تاکید کرد این مسابقه به ویژه برای الریان و نیازش به کسب سه امتیاز سخت و دشوار خواهد بود.

این روزنامه نوشت: «از طرف دیگر تیم ایرانی یک رقیب قدرتمند است و حضور این تیم در فینال دور گذشته آسیا تایید می‌کند الریان چالش بزرگ و مهمی در پیش دارد. به طور کلی نتیجه بازی الریان و پرسپولیس تا حدود زیادی سرنوشت گروه پنجم را رقم خواهد زد.»

کد مطلب 5190663

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه