به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ایران از ساعت ۲۱:۳۰ امروز شنبه در هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در گوای هند به مصاف الریان قطر می‌رود.

روزنامه الوطن قطر با اشاره به تساوی الریان و برد پرسپولیس در دیدار نخست خود در این رقابت‌ها، تاکید کرد این مسابقه به ویژه برای الریان و نیازش به کسب سه امتیاز سخت و دشوار خواهد بود.

این روزنامه نوشت: «از طرف دیگر تیم ایرانی یک رقیب قدرتمند است و حضور این تیم در فینال دور گذشته آسیا تایید می‌کند الریان چالش بزرگ و مهمی در پیش دارد. به طور کلی نتیجه بازی الریان و پرسپولیس تا حدود زیادی سرنوشت گروه پنجم را رقم خواهد زد.»