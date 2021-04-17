به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نوروزیان بیان داشت: این هفته شناسایی موارد مثبت کرونا در استان، ۶۷ درصد افزایش داشت و آزمایش‌های تشخیص کرونا نیز با افزایش ۵۰ درصدی رو برو بود.

نوروزیان با بیان اینکه هفته گذشته فوتی‌های ناشی از کرونا در استان هرمزگان نسبت به هفته پیش‌تر ۳۳ درصد افزایش داشته است، افزود: در شبانه روز گذشته دو نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند که جمع جان باختگان استان به ۱۰۹۰ نفر رسید.

وی اظهار کرد: این هفته نسبت به هفته گذشته شمار بیماران بستری در بیمارستان‌ها افزایش ۵۵ درصدی داشت که بیمارستان‌های استان به ویژه بیمارستان شهید محمدی بندرعباس مملو از بیماران کرونایی و در حال تکمیل ظرفیت است.

نوروزیان اضافه کرد: افزایش شمار بیماران بستری موجب افزایش بخش‌های کرونایی در بیمارستان شهید محمدی شده و اکنون این بیمارستان ۹ بخش بستری بیماران کرونایی دارد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان عنوان کرد: موارد بستری در آی سی یو نیز این هفته نسبت به هفته گذشته ۳۷.۵ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه این هفته شناسایی موارد مثبت کرونا در استان، ۶۷ درصد افزایش داشت و این در حالی بود که آزمایش‌های تشخیص کرونا در استان نیز ۵۰ درصد افزایش یافته بود، تصریح کرد: بیشترین شناسایی موارد مثبت کرونا در یک روز مربوط به پنج شنبه ۲۶ فروردین ماه بود که ۵۸۱ بیمار مثبت کرونایی شناسایی شد.

نوروزیان با بیان اینکه در همه شهرستان‌ها موارد مثبت روبه افزایش است و بیشترین افزایش به نسبت جمعیت مربوط به مناطق پارسیان، کیش، بندرلنگه، حاجی آباد، بندرعباس و بشاگرد بوده است، اظهار کرد: در شبانه روز گذشته با بستری شدن ۱۲۶ بیمار جدید شمار بستری‌ها به ۴۳۲ بیمار رسید که از این شمار ۷۱ تن در آی سی یو بستری هستند که حال ۱۰ تن وخیم گزارش شده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عنوان کرد: اکنون ۵۵۱۵ بیمار نیز در منزل قرنطینه و در حال درمان هستند.