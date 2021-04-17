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۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۹:۲۷

رئیس برنامه ریزی امور قرآنی تبلیغات اسلامی ایلام خبر داد؛

اجرای برنامه های قرآنی در بستر فضای مجازی طی ماه رمضان در ایلام

اجرای برنامه های قرآنی در بستر فضای مجازی طی ماه رمضان در ایلام

ایلام-رئیس اداره برنامه ریزی امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان ایلام از اجرای برنامه های قرآنی در بستر فضای مجازی طی ماه رمضان در ایلام خبر داد.

اکبرحق نظری در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامه‌های این اداره در ماه مبارک رمضان پرداخت و اظهار کرد: مراسم جزء خوانی در فضای مجازی، تولیدمحتوای دینی شامل مسابقات حفظ قرائت مفاهیم و تفسیر نهج البلاغه و صحیفه سجادیه از جمله این برنامه‌ها است

وی ادامه داد: برگزاری جلسه تفسیر قرآن کریم با حضور نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در سیمای ایلام و مسابقه تلویزیونی مفاهیم قرآن کریم و معرفی برترین‌های قرآنی هر روز قبل از اذان مغرب و اجرای تلاوت و اذان زنده از برنامه مشارکتی با صدا و سیمای استان است.

حق نظری در پایان افزود: تکریم از پیشکسوتان قرآنی، تکریم چهره‌های برتر قرآنی سال ۹۹، توسعه و گسترش جلسات قرآنی خانگی، برگزاری مسابقه مفاهیم قرآنی بین کادر درمان بیمارستان مصطفی خمینی شهر ایلام که محل نگهداری بیماران کرونایی است و تجلیل از برگزیدگان‌از دیگر برنامه‌های اجرایی در ماه مبارک رمضان امسال است.

کد مطلب 5190699

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