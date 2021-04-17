اجرای برنامه های قرآنی در بستر فضای مجازی طی ماه رمضان در ایلام

اکبرحق نظری در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامه‌های این اداره در ماه مبارک رمضان پرداخت و اظهار کرد: مراسم جزء خوانی در فضای مجازی، تولیدمحتوای دینی شامل مسابقات حفظ قرائت مفاهیم و تفسیر نهج البلاغه و صحیفه سجادیه از جمله این برنامه‌ها است

وی ادامه داد: برگزاری جلسه تفسیر قرآن کریم با حضور نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در سیمای ایلام و مسابقه تلویزیونی مفاهیم قرآن کریم و معرفی برترین‌های قرآنی هر روز قبل از اذان مغرب و اجرای تلاوت و اذان زنده از برنامه مشارکتی با صدا و سیمای استان است.

حق نظری در پایان افزود: تکریم از پیشکسوتان قرآنی، تکریم چهره‌های برتر قرآنی سال ۹۹، توسعه و گسترش جلسات قرآنی خانگی، برگزاری مسابقه مفاهیم قرآنی بین کادر درمان بیمارستان مصطفی خمینی شهر ایلام که محل نگهداری بیماران کرونایی است و تجلیل از برگزیدگان‌از دیگر برنامه‌های اجرایی در ماه مبارک رمضان امسال است.