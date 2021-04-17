برق رسانی به ۶۰۰ چادر در پی زلزله شهر سی سخت انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال معتمدی زاده افزود: ۶۰۰ انشعاب موقت برق برای چادرهای تجمعی زلزله زدگان سی سختی نصب و تمامی چادرهای اسکان زلزله زدگان از نعمت برق برخوردار است.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۴۰۰ انشعاب برق به درخواست مشترکین و ۹۰۰ انشعاب موقت تاکنون جمع آوری شده است، اظهار داشت: ۷۰۰ انشعاب موقت به درخواست مشترکین نیز نصب شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: ۶۵۰ روشنایی معابر در بلوارها و خیابان‌های شهر سی سخت زلزله زده تعمیر و روشن شده است.

معتمدی زاده از شکسته و آسیب شدید به ۸۵ اصله پایه برق به دلیل برخورد وسایط نقلیه آوار بردار هم خبر داد و خاطرنشان کرد: ۱۰۰ اصله پای فشار ضعیف به دلیل وقوع زلزله نیز رفع نقص شد.

وی گفت: افزایش بار ۹۸ دستگاه ترانسفورماتور به دلیل استفاده زلزله زدگان از وسایل گرمایشی مانند هیتر و آچارکشی ۴۸ دستگاه ترانسفورماتور از دیگر اقدامات انجام گرفته شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از زمان زلزله سی سخت تاکنون است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان از تعویض و نصب پنج دستگاه ترانسفورماتو ر Kva۱۰۰ در شب اول زلزله در شهر سی سخت هم خبر داد و یادآور شد: سه هزار متر کابل کنتور برق مشترکین بطور رایگان تعویض شد.

معتمدی زاده افزود: برق شهر سی سخت زلزله زده در کمتر از ۲ ساعت از وقوع زلزله پنج و شش دهم ریشتری وارد مدار شد و هم اکنون نیز شهروندان مشکلی در زمینه برق ندارند.