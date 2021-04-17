رشد ۵۰ درصدی جمع آوری نذورات مردمی در استان گیلان

مجید دوهندو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد ۵۰ درصدی جمع آوری نذورات مردمی، اظهار کرد: امسال و در شرایط کرونایی بیش از یک میلیارد و ۵۶۲ میلیون تومان نذورات مردمی توسط ستاد بازسازی عتبات استان گیلان جمع آوری شد.

وی با اشاره به فعالیت مواکب اربعین حسینی در سال گذشته، گفت: ۱۸ موکب در گیلان داریم که در شرایط کرونایی اقدام به توزیع ۳۵ هزار عدد ماسک، ۱۲۰ هزار پرس غذای گرم در مناطق محروم و ۵۵ هزار قرص نان و توزیع هزار و ۵۰۰ تن آرد جهت پخت نان کردند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان با بیان اینکه توزیع شش هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی و هزار و ۵۰۰ بسته لوازم التحریر نیز توسط این سازمان انجام شده است، افزود: بازسازی دو باب منزل مسکونی به ارزش ۷۲ میلیون تومان از دیگر اقدامات این سازمان جهت کمک به محرومان است.

وی اضافه کرد: ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گیلان در زمینه ضدعفونی معابر و ویزیت رایگان بیماران محروم و نیازمند نیز فعالیت مؤثری داشته است.

دوهندو با اشاره به جمع آوری کمک برای زلزله زدگان منطقه سی سخت، تصریح کرد: این سازمان، مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان کمک‌های مردمی برای هموطنان آسیب دیده سی سخت جمع آوری کرده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان اضافه کرد: هم اکنون سه موکب نورالزهرا، موکب خادم العترة و موکب محسنین در زمینه پخت نان برای مناطق زلزله زده و نیازمند فعالیت دارند.