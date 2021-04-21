خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- علیرضا نوری کجوریان: حدود ۱۹ هزار نفر برای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهری و روستایی در مازندران ثبت نام کرده‌اند و صلاحیت این داوطلبان توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت در دست بررسی است.

پایش و بررسی اولیه و دم دستی از وضعیت تحصیلی و شغلی داوطلبان انتخابات شوراها در شهرها و روستاهای مازندران، آینده خوشی را برای این نهاد مدنی در دوره ششم متصور نمی‌کند.

از بین گروه‌های شغلی، مشاغل آزاد و در بین آن گروه مشاوران املاک رکورددار داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی در شهرها و روستاها هستند و اشتیاق فراوان این گروه برای نشستن در کرسی شوراها جای تأمل دارد.

حضور افراد بیکار و جویای کار نیز در بین داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی، شائبه جذب و استخدام را تقویت می‌کند و این دسته از داوطلبان، جایگاه کرسی شورایی را در حد یک شغل پشت میزنشینی و اداری تصور می‌کنند.

اوضاع تحصیلی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراها در مازندران نسبت به دوره‌های قبل افت چشمگیری دارد و هرچه بر شمار افراد زیردیپلم تا لیسانس افزوده شده از تعداد افراد دارای مدارج عالی تحصیلی و مرتبط با حوزه‌های شهری و مدیریت شهری کاسته شده است.

در چنین وضعیت نابسامانی که برخی دانسته و یا نادانسته برای نهاد مدنی شورا دندان تیز کرده‌اند، کار نهادهای نظارتی و هیئات اجرایی و نظارت در بررسی صلاحیت و تشخیص سره از ناسره سخت و پیچیده است.

بیشتر داوطلبان شوراها در چالوس مشاغل آزاد و یا مشاور املاک هستند

سید رسول حسینی فرماندار شهرستان چالوس با بیان اینکه ۷۲۸ نفر برای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان ثبت نام کرده‌اند، افزود: از این تعداد ۴۹ نفر زن و مابقی مرد هستند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۴۱۲ نفر از داوطلبان دارای شغل آزاد و اغلب مشاور املاک هستند، افزود: همچنین ۱۷ نفر از نامزدها را افراد بیکار و جویای کار تشکیل می‌دهند.

وی با عنوان آنکه ۸۰ درصد داوطلبان مشاوران املاک هستند، تعداد بازنشستگان را ۹۴ نفر بیان کرد و گفت: یک نفر نیز پزشک و ۲۵ نفر فرهنگی هستند.

حسینی با اظهار اینکه چنین ترکیبی برای آینده شهر و روستا مناسب نیست، تصریح کرد: از نظر وضعیت سنی شاهد رشد حضور جوانان هستیم و ۲۸ نفر زیر ۳۰ سال و ۳۰ تا ۴۰ حدود ۲۵۸ نفر را تشکیل می‌دهند.

فرماندار شهرستان چالوس در عین حال بازنگری در آئین‌های نامه انتخابات شوراها را امری ضروری دانست و گفت: باید فکری اساسی برای این نهاد مدنی شود.

وی همچنین با اظهار اینکه اوضاع شهرها از نظر سیما و منظر و معماری و مدیریت شهری مناسب نیست، گفت: سپردن مدیریت شهری به افراد غیرمتخصص و عدم حضور افراد متخصص برای ورود به شوراها جای نگرانی دارد و پدیده شهرفروشی را در معبر و ارتفاع رواج می‌دهد و چنین مصیبتی را شاهد خواهیم بود.

سپردن مدیریت شهری به افراد غیرمتخصص و عدم حضور افراد متخصص برای ورودی به شوراها جای نگرانی دارد و پدیده شهرفروشی را در معبر و ارتفاع رواج می‌دهد

حال شهرها و روستاهای مازندران همین الان هم خوب نیست و فرجام بسیاری از افرادی که خود را متخصص و اهل فن می‌دانستند و درست یا نادرست به شورا راه یافته بودند در برخی از شهرهای مازندران از جمله ساری، پشت میله‌های زندان ختم شده است.

جدول آمار داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در روستاهای مازندران، زنگ نگرانی را برای مدیریت روستاها به صدا درآورده است و اگر در دوره پنجم و کنونی دو هزار و ۱۱۹ فرد دارای مدرک زیردیپلم ثبت نام کرده بودند، تعداد آنها در دوره ششم به هشت هزار و ۱۱۵ نفر رسید.

از نظر شغلی نیز در دوره پنجم ۹ هزار و ۲۲۴ نفر دارای مشاغل آزاد از جمله مشاور املاک بودند که تعداد آنها در دوره ششم به ۹ هزار و ۲۳۰ نفر رسید و ۴۵۱ نفر از داوطلبان دوره ششم در حوزه‌های روستایی را جوانان بیکار و جویای نام تشکیل می‌دهند.

حسین حسن نژاد رئیس ستاد انتخابات مازندران با بیان اینکه ۱۶ هزار و ۲۵۷ نفر برای شورای اسلامی روستاها ثبت نام کردند، شمار روستاهای واجد شرایط قانونی تشکیل شورا را دو هزار و ۴۹۶ روستا بیان کرد و گفت: بیشتر داوطلبان در محدوده سنی ۳۶ تا ۴۰ سال قرار دارند.

وی شمار بانوان ثبت نام کننده در انتخابات شوراها را هزار و شش نفر بیان کرد و گفت: از نظر تحصیلی زیر دیپلم، دیپلم و لیسانس و بیشترین مشاغل نیز کارمندان، بازنشستگان و مشاغل آزاد هستند.

ترکیب مختلف داوطلبان شورا، کار دستگاه‌های نظارتی و هیئات اجرایی و نظارت را حساس‌تر از قبل کرده است، مهدی سعادتی رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هیئت عالی انتخابات نظارت بر شوراهای استان مازندران به منظور فراهم کردن زمینه حضور نیروهای تخصصی، کارآمد، توانمند و پاکدست براساس نظر مراجع قانونی عمل خواهد کرد و هیئت‌های اجرایی با پیروی از این روند از نفوذ مفسدان اخلاقی، اقتصادی و سیاسی به نهاد مقدس شورا جلوگیری خواهند کرد.

فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها در نهادهای نظارتی و هیئات اجرایی در حال انجام است و دقت در بررسی صلاحیت‌ها، پیشگیری از ورود افراد ناپاک و دارای حاشیه‌های اخلاقی و اقتصادی از مهمترین مطالبات مردم مناطق مختلف مازندران به شمار می‌رود تا از هزینه‌هایی که برخی شوراهای ناکارآمد و پرحاشیه نظیر ساری بر پیکره شهر تحمیل کردند، پیشگیری شود.

وضعیت موجود روستاها و شهرهای استان، تراکم فروشی، شهر و روستاخواری پدیده شومی است که پیامد حضور افراد غیرکارآمد و غیرمتعهد در شوراهای اسلامی است و جایگاه این نهاد مدنی را در حد یک بنگاه اقتصادی و معاملاتی تنزل داده است.