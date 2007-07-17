مالزی را دستکم نمی گیریم / صادقی اخراج نشده است

به گزارش خبرنگاراعزامی مهربه مالزی، امیرقلعه نویی درکنفرانس مطبوعاتی که صبح امروز در هتل پرنس کوالالامپور برگزار شد با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت : من به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به هر حریفی احترام می گذارم که مالزی نیز از این قائده مستثنی نیست.

وی با اشاره به اهمیت بازی برابر تیم ملی فوتبال مالزی گفت : این دیدار برای ما از دو جهت دارای اهمیت است. نخست اینکه با پایان یافتن بازیهای گروه D تیم های برتر آن گروه در مرحله یک چهارم نهایی مشخص خواهند شد و ما می توانیم بر اساس آن نوع و تاکتیک مورد نظرمان در بازی با مالزی را مشخص کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه با تشریح دلیل دیگر اهمیت بازی مقابل مالزی گفت: در شرایط فعلی اختیارعمل در گروه C با ماست و می توانیم با برتری قاطع مقابل مالزی به عنوان تیم نخست این گروه به مرحله بعد راه یابیم.

قلعه نویی تاکید کرد: گرچه مالزی در دو بازی گذشته خود مقابل چین و ازبکستان 10 گل دریافت کرده است اما این مسئله نمی تواند دلیلی بر ضعف تیم این تیم باشد. تعداد گل خورده بالا ملاک ضعف مالزی نیست و این تیم می تواند دربازی مقابل ایران چهره ای متفاوت داشته باشد.

وی دیدارمقابل مالزی را برای تیم کشورمان حساس تر از رویارویی با چین و ازبکستان خواند و افزود: بازی آخرما برابر مالزی شاید مهمتر از این دو دیدارباشد به همین خاطربا تمام قوا برای کسب نتیجه دلخواه به مصاف مالزی خواهیم رفت.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان ساخت: از روزی که تمرینات تیم ملی برای حضور در مسابقات جام ملت های آسیا آغاز شد برای لحظه به لحظه کار خود برنامه ریزی داشتیم. این نشان می دهد برای ما دیدارهای جام ملت ها تا چه اندازه دارای اهمیت است.

وی ادامه داد: تیم های ازبکستان و چین با اتخاذ روش تدافعی به مصاف ما آمده بودند و این احتمال وجود دارد که مالزی هم با میل به دفاع به دیدارتیم ما بیاید. البته راه مقابله با این تاکتیک را بارها مرور کرده ایم و می دانیم با چه برنامه ای می توان از سد دفاعی تیمی چون مالزی عبور کرد.

قلعه نویی تاکتیک غالب تیم ملی دربازیهای مختلف را تهاجمی عنوان کرد و افزود: تاکتیک و نگرش من هجومی است زیرا مردم ایران این نوع بازی را دوست دارند و باید به نظر آنها احترام گذاشت.

وی با ابرازخوشحالی ازاینکه تیم ملی فوتبال کشورمان در مقابل تیم های مطرحی چون ازبکستان و چین چهار بار موفق به گلزنی شده است، گفت: این نشان می دهد که مقابل هرتیمی با هرنوع و شیوه بازی تهاجمی و روبه جلو بازی می کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان درخصوص نوع چیدمان بازیکنان در قالب سیستم های مختلف عنوان داشت: من با توجه به نفراتی که در اختیار دارم می توانم در تاکتیک تیمی تغییراتی اعمال کنم. البته این نوع تغییرات با تعویض بازیکنان عملی نمی شود، همانطورکه در بازی مقابل چین مشاهده شد بدون تعویض بازیکنان در دقایقی از بازی سیستم بازی ما از 3-4-3 به 2-4-4 تغییر کرد.

قلعه نویی درپاسخ به این پرسش که " با جدایی مرتضی اسدی از اردوی تیم ملی و اخراج صادقی کمبود بازیکن در جناح چپ خط دفاعی چطور جبران خواهد شد؟"، گفت : زندی در بوندس لیگا تجربه بازی در پست دفاع چپ را دارد و با روش بازی دراین جناح بیگانه نیست. او در بازی های گذشته توانست عملکرد خوبی در جناح چپ خط دفاعی تیم ملی داشته باشد و از بهترین های تیم ملی بود که توانست نمره قبولی بگیرد.

وی ادامه داد : امیرحسین صادقی از اردوی تیم ملی اخراج نشده است! در تمرین روز گذشته دقایقی به او استراحت دادیم که متاسفانه این شائبه به وجود آمد که از تیم ملی اخراج شده است. ما اگر او را اخراج کرده بودیم باید به ایران بازمی گشت! شما (خبرنگاران) نیز بهتر است به جای توجه به این مسائل نیمه پر لیوان را ببینید!

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان درخصوص حضور چند بازیکن یک اخطاره در اردوی تیم ملی و احتمال عدم حضور آنها در بازی با مالزی، اذعان داشت: ما با تمام قوا به دیدارمالزی می رویم و ترس از دواخطاره شدن بازیکنان باعث نمی شود از نیروهای تاثیرگذارخود استفاده نکنیم. با این وجود به بازیکنان یک اخطاره تذاکرات لازم را می دهیم تا ازمحرومیت احتمالی آنها دربازی های حساس مراحل بعد جلوگیری کنیم.

قلعه نویی با ابرازتمایل از اینکه تیم ملی فوتبال کشورمان بتواند درگروه خود جایگاه نخست را به دست آورد، افزود: ترجیح می دهم با دستیابی به عنوان اول گروه C کماکان بازی های ما در مالزی ادامه پیدا کند . تمایل من به ادامه حضور در این کشور از آن جهت است که بازیکنان با شرایط آب و هوایی کوالالامپورآشنایی پیدا کرده اند و می توانیم در محیط امن مالزی با رفتار خوب مردم این کشور بازی مرحله یکچهارم نهایی خودرا برگزار کنیم.

وی ادامه داد : از سوی دیگر مردم دوست دارند ایران به عنوان تیم اول گروه خود راهی مرحله بعد شود که همین مسئله ما را بر آن می دارد که هیچ حریفی را دستکم نگیریم و خواسته مردم را محقق سازیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص عملکرد داوران در بازی برابر ازبکستان و چین گفت: با توجه به اینکه احتمال دارد یکی از دو تیم ایران و چین در مرحله یک چهارم نهایی به دیدار عربستان بروند بهتر بود درمسابقه این دو تیم از داوری با ملیتی دیگر استفاده می کردند.

قلعه نویی اذعان داشت: درچند روز گذشته جلسات خوبی با چند بازیکن بزرگ تیم ملی و اعضا کادرفنی داشتیم. پزشک روانشناس تیم ملی نیز نشست خوبی با بازیکنان داشت. جمع بندی ما از این جلسات ثمربخش بود و می تواند ما را به حل مشکلات تیم امیدوار کند. البته در شرایط فعلی صحیح نیست نتایج این جلسات را بیان کنم.

وی با اشاره به رشد تیم های آسیایی گفت : همه تیم ها پیشرفت کرده اند و دیگر هیچ تیمی از شرق و غرب آسیا زنگ تفریح نیست. در این شرایط ما باید اقتدار خود را حفظ کنیم و با برنامه ریزی صحیح طوری حرکت کنیم که از غافله پیشرفت جا نمانیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان تاکید کرد: ما در تیم ملی بازیکنانی جوان و مهره های تاکتیک پذیر داریم که هر زمان به وجود آنها نیاز پیدا کنیم مانند یک سرباز فداکار وارد زمین می شوند. آنها در محله گذار هستند و حتما در آینده ای نزدیک فرصت بیشتری برای بازی در تیم ملی پیدا می کنند.

وی ادامه داد: من در11 ماه گذشته به بازیکنان جوانی چون جواد کاظمیان، ایمان مبعلی، امیرحسین صادقی و.. فرصت بازی دادم و اطمینان دارم آنها در آینده مهره های تاثیرگذار برای تیم ملی خواهند بود.

قلعه نویی درخصوص اینکه چرا علی کریمی دربازی با چین تعویض شد، گفت: تعویض یک بازیکن دلیل برضعف او نیست. ما به سه دلیل تصمیم به تعویض و جابجایی در ترکیب تیم ملی می گیریم. اول اینکه نیاز به تغییر تاکتیکی باشد، دوم بازیکن مصدوم شود و سوم ضعفی در نوع بازی تیم ملی احساس شود که نیاز به تعویض را احساس کنیم.

وی ادامه داد : با تعویض کریمی می خواستیم تغییر تاکتیکی در روند حرکتی تیم ملی ایجاد کنیم.علی و آندو درنیمه نخست بازی مقابل چین به خوبی در حرکات رو به جلو حضوریافتند و جواد نکونام پشت سرآنها را پوشش می داد اما در نیمه دوم تصمیم گرفتیم به این آهنگ تهاجمی سرعت دهیم و همین خاطرکریمی جای خود را به مبعلی داد.

سرمربی تیم ملی همچنین درپاسخ به پرسش خبرنگاری که از وی در خصوص دلایلی عدم حضورعلی کریمی درکارهای تهاجمی پرسید، گفت: در فوتبال روز دنیا همه بازیکنان در ساختار دفاع و حمله باید حضور داشته باشند. علی خود را با شرایط و تاکتیک تیم ملی وفق داده است و درتمرین و بازی از خوب های تیم ملی است. البته شما (خبرنگاران) باید نوع نگاه خود را تغییر دهید و بازیکنان را در یک قالب نبینید!