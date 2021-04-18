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۲۹ فروردین ۱۴۰۰، ۱۳:۲۹

سایه سیاه کرونا انگلیسی در کرمانشاه؛

مسافرت‌های نوروزی کرمانشاه را سیاه پوش کرد/ثبت۱۴فوتی کرونایی دیگر

مسافرت‌های نوروزی کرمانشاه را سیاه پوش کرد/ثبت۱۴فوتی کرونایی دیگر

کرمانشاه- مسافرت‌های نوروزی با ثبت ۱۴ فوتی کرونایی دیگر در استان کرمانشاه در 24 ساعت گذشته را سیاه پوش کرد تا سایه سنگین کرونا انگلیسی در کرمانشاه بیش از پیش احساس شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در شبانه روز گذشته ۵۴ مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۳۲۷ مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی شدند؛ هم‌اکنون ۸۰۴ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان ۱۴ نفر است که چهار نفر مربوط به شهرستان کرمانشاه، سه نفر شهرستان سنقر و کلیایی، ۲ نفر شهرستان صحنه، ۲ نفر شهرستان هرسین و یک نفر مربوط به شهرستان‌های کنگاور، گیلانغرب و دالاهو است.

مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، با احتساب فوتی‌های ۲۴ ساعت گذشته یک هزار و ۵۹۹ نفر است.

گفتنی است، در ۲۴ ساعت گذشته ۲۱۵ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۱۶۴ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.

کد مطلب 5191955

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    نظرات

    • جواد AE ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
      1 0
      پاسخ
      البته +صفهای مرغ
    • IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      بعد هنوز جهاد کشاورزی کارمنداش و شیفتی نمیکنه فقط رییس و روسا شیفتی میشن

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