  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۳۰ فروردین ۱۴۰۰، ۱۰:۰۵

در پی ابتلا به سرطان؛

رئیس کمیسیون شکایات و حقوقی اتحادیه ناشران درگذشت

رئیس کمیسیون شکایات و حقوقی اتحادیه ناشران درگذشت

عبدالناصر ناظم بکایی رئیس کمیسیون شکایات و حقوقی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران پس از مدتی مبارزه با بیماری سرطان درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر ناظم بکایی رئیس کمیسیون شکایات و حقوقی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، بازرس قانونی تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران و مدیر انتشارات کبوتر در پی ابتلا به بیماری سرطان درگذشت.

اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با صدور پیام تسلیتی، درگذشت این‌ناشر را به اطلاع همکارانش رسانده و ضمن درخواست مغفرت برای وی، شرایط کرونا و عدم حضور در برنامه‌های یادبود بکایی را گوشزد کرده است.

مراسم تدفین عبدالناصر ناظم بکایی امروز دوشنبه ۳۰ فروردین در بهشت‌زهرای تهران برگزار می‌شود.

کد خبر 5192588

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها