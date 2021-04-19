رئیس کمیسیون شکایات و حقوقی اتحادیه ناشران درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر ناظم بکایی رئیس کمیسیون شکایات و حقوقی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، بازرس قانونی تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران و مدیر انتشارات کبوتر در پی ابتلا به بیماری سرطان درگذشت.

اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با صدور پیام تسلیتی، درگذشت این‌ناشر را به اطلاع همکارانش رسانده و ضمن درخواست مغفرت برای وی، شرایط کرونا و عدم حضور در برنامه‌های یادبود بکایی را گوشزد کرده است.

مراسم تدفین عبدالناصر ناظم بکایی امروز دوشنبه ۳۰ فروردین در بهشت‌زهرای تهران برگزار می‌شود.