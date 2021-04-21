پخش «آنلاین» تئاتر چرا در دوران کرونا موفق نشد؟/ غفلت از تبلیغات

به گزارش خبرنگار مهر، زمانی که شیوع ویروس کرونا باعث تعطیلی فعالیتها و اجراهای تئاتری شد، یکی از راههای فعالیت و زنده نگه داشتن ارتباط مخاطبان با تئاتر، استفاده از فضای مجازی شد. در ابتدا به صورت گسترده و شاید به نوعی بتوان گفت هیجان زده، تنور بحث و استفاده از فضای مجازی برای گفتگوها، اجراها و پخش فیلم اجراهای تئاتری داغ شد.
بسیاری معتقد بوده و هستند که پخش اینترنتی فیلم اجراهای تئاتری یکی از امکانات قابل توجهی است که در دوران کرونایی میتوان از آن بهره برد تا هم برای گروههای تئاتری منبع درآمد و هم برای مخاطبان و علاقه مندان تئاتر که نمیتوانند در شرایط کرونایی در سالنها حضور پیدا کنند فرصتی برای تماشای آثار نمایشی باشد.
طی یک سال گذشته طرح پخش آنلاین اجراهای تئاتری توسط بخشهای خصوصی و دولتی اجرا شد ولی نتوانست روند قابل قبولی را سپری کند.
این اتفاق در خصوص پخش آنلاین اجراهای تئاتر کودک و نوجوان نیز رخ داد و این امکان اینترنتی نتوانست در شرایط کرونایی جایگاه خود را در میان خانوادهها و فرزندانشان پیدا کند.
ناصر آویژه بازیگر و کارگردان تئاتر که در عرصه تئاتر کودک و نوجوان فعالیتی مستمر دارد، معتقد است در شرایط کرونایی پخش اجراهای تئاتری از طریق فضای مجازی امکان خوبی برای هنرمندان تئاتر و مخاطبان به ویژه خانوادهها و فرزندانشان به عنوان مخاطبان تئاترهای کودک و نوجوان است.
وی که طی یک سال گذشته ۴ اثر خود در عرصه تئاتر کودک و نوجوان را پخش آنلاین کرده است، درباره وضعیت پخش آنلاین اجراهای تئاتری در شرایط کرونایی به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه پخش آنلاین اجراهای تئاتری طی یک سال گذشته به نتیجه و سرانجام مثبتی نرسید در حالی که فضای بسیار مناسبی است تا مخاطبان تئاتر، خانوادهها و فرزندانشان ارتباط خود را با تئاتر حفظ کنند و به تماشای آثار مدنظرشان بنشینند.
این هنرمند با سابقه تئاتر کودک و نوجوان درباره دلایل موفق نبودن طرح پخش آنلاین اجراهای تئاتری، تصریح کرد: دلیل اصلی نبود تبلیغات گسترده و تأثیرگذار بود. این روزها همه سریال میسازند و تبلیغات شهری گستردهای به این امر اختصاص پیدا کرده است اما برای نمایش و پخش آنلاین تئاتر هیچگونه تبلیغی انجام نشد.
آویژه یادآور شد: متأسفانه به دلیل نبود تبلیغات لازم، خانوادهها و مخاطبان نمیدانند که از چه طریق یا پلتفرمی باید به تماشای تئاترهای مدنظرشان بنشینند.
وی در ادامه سخنان خود متذکر شد: ایراد اینکه از امکان پخش آنلاین تئاتر استفاده درستی نشد متوجه خانوادهها و مخاطبان نیست بلکه ایراد از سمت فعالان و برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان این عرصه است که برنامهریزی درستی برای تبلیغات در این عرصه را انجام ندادند.
این کارگردان تئاتر در پایان سخنان خود تأکید کرد: اگر تبلیغات درست و گسترده برای پخش آنلاین تئاتر صورت گیرد، امکان بسیار خوبی برای هنرمندان تئاتر و همچنین مخاطبان تئاتر در شرایط کرونایی است.
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