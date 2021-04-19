به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی عروج سردار سید محمدحجازی پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام تسلیت وی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

عروج سردار سرافراز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرتیپ پاسدار سید محمدحجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، موجب تأثر و تأسف عمیق اینجانب گردید.

سردار حجازی مجاهدی خستگی ناپذیر و از جمله فرماندهان شاخص هشت سال دفاع مقدس و میدان‌های مبارزه و جهاد علیه ظلم و طغیان و کفر بود که عمر بابرکت خویش را وقف جهاد فی سبیل الله نمود و آثار و برکات فراوانی از خود بر جای گذاشت.

اینجانب فقدان این سردار رشید و فداکار در راه اسلام و ولایت را به محضر رهبرمعظم انقلاب و فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)، مردم شریف، همرزمانش در سپاه و نیروی قدس و بویژه خانواده محترم آن مرحوم تسلیت گفته و دراین ماه پرفضیلت، ضمن آرزوی علو درجات وهم نشینی با اولیای الهی و همرزمان شهیدش، برای بازماندگان عزادار نیز صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام