شهرام حبیب‌زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همچنان شاهد سیر صعودی و مرگبار کرونا در استان اردبیل هستیم، اظهار کرد: تا زمانی که برگزاری دورهمی‌ها و افطاری‌های ماه مبارک رمضان تداوم داشته باشد متأسفانه بهار بسیار سختی پیش رو خواهیم داشت.

وی از اجرای طرح درمان کرونا در منازل در استان اردبیل خبر داد و افزود: با توجه به افزایش بی سابقه تعداد بستری‌های روزانه و عدم بهبودی برخی بیماران با توجه به شدت ابتلاء به بیماری کرونا علاوه بر ایجاد چندین بیمارستان صحرایی به اجرای طرح درمان کرونا در منازل نیز اقدام کرده‌ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان به ارائه داروهای تحت پوشش بیمه و روش‌های خود مراقبتی توسط مشاورین مراکز بهداشت و کادر درمان استان در منازل اشاره کرد و گفت: با توجه به خیز گسترده بیماری کرونا چاره‌ای جز بستری بیماران با درصد ابتلاء خفیف کرونایی در منازل نداریم و هم اکنون بیش از ۱۷ هزار نفر نیز در منازل بستری هستند.

حبیب زاده در ادامه با اشاره به اینکه بعد از شروع موج جدید کرونا در اردبیل تعداد تخت‌های بیمارستان و شیفت‌های کاری کادر درمان افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: برخی بخش‌های جراحی و درمان بیماری‌ها به بخش کرونایی تبدیل شده و روزانه با توجه به افزایش مراجعات اورژانسی با کمبود امکانات روبرو هستیم.

موج جدید بیماری کرونا خطر مرگ را افزایش داده است

این مسئول به آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در استان اشاره و اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۴ بیمار جدید کرونایی به بیمارستان‌های استان مراجعه و با توجه به وضعیت و شدت ابتلاء به بیماری در سریع‌ترین زمان ممکن در بخش‌های کرونایی بستری شدند تا روند مداوای این بیماران توسط کادر درمان پیگیری شود.

حبیب زاده ضمن ابراز همدردی و تسلیت با خانواده‌های داغدار اردبیل از فوت ۹ بیمار جدید کرونایی خبر داد و افزود: هم اکنون ۸۳ بیمار بدحال نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند و با توجه به وضعیت شدید درگیری با ویروس کرونا احتمال وخیم شدن حال این عزیزان نیز دور از انتظار نیست.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۶۶ بیمار کرونایی نیز با بهبودی نسبی از بیمارستان‌های استان مرخص شدند و طبق بررسی‌های انجام گرفته ویروس جدید کرونا در موج جدید روند ابتلاء را به سرعت و روند بهبودی را بسیار کند می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان وضعیت شیوع کرونا در شهرستان‌های اردبیل، پارس آباد، مشگین شهر، خلخال و گرمی را در وضعیت قرمز و شهرستان‌های بیله سوار، نیر، نمین، سرعین، کوثر و اصلاندوز را در وضعیت نارنجی اعلام کرد.