ابتلای ۱۰۳۷ لرستانی به کرونا/ فوت ۱۳ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۳۰۵ هزار و ۹۶ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۳۰۱ هزار و ۸۶۶ نمونه داده شده، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۹۶ هزار و ۵۳۸ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تعداد نمونه‌های منفی ۲۰۵ هزار و ۳۲۲ مورد بوده است، گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۵۵۳ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد بستری‌های مثبت و مشکوک به کرونا در استان را ۱۲۴۳ مورد عنوان کرد و گفت: تمامی شهرستان‌های لرستان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند.

بنابر این گزارش تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان تا روز گذشته ۹۵ هزار و ۵۰۱ مورد و فوتی‌ها نیز یک‌هزار و ۵۴۰ مورد بوده است.