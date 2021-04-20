به گزارش خبرگزاری مهر، در منطقه ۱۹ «میز دانش» (کتابخانه ای به صورت قفسه‌های سیار برای تمامی بلوک‌ها به تعداد ۹ بلوک) به صورت دائم ایجاد و «مسابقه نقاشی» برای کودکان با موضوع همسایگی، چالش یک جمله به همسایه خوب و چالش روزانه معلومات عمومی در فضای مجازی برگزار شد.

محله تاکسیرانی منطقه ۱۴ شهر تهران نیز کمپین همسایه هم را در آستانه سال نو با عنوان «خانه تکانی کاغذی» با همکاری اداره پسماند خدمات شهری و محیط زیست و پویش «مهربانی دستان کوچک سخاوتی بزرگ» نیز با همکاری زیباسازی خدمات شهری و محیط زیست اجرایی کرد.

برنامه‌های «چای همسایگی» و «رویداد ورزش همسایگی» در مجتمع مبعث منطقه ۱۵ برگزار و مدیریت بحران و تیم مدیریت بحران در مجتمع نیز به صورت دائم با موضوع قوانین و حریم خصوصی با محوریت سازمان آتش نشانی اجرایی شد.

منطقه ۲۲ شهر تهران نیز برنامه «باغچه سبز ارکیده» واقع در شهرک چیتگر، برج‌های ارکیده ۸ و ۹ برگزار و تولید کمپوست از سبزه‌های نوروز نیز در این شهرک به صورت دائمی توسط اداره سلامت تره بار انجام شد.

«آپارتمانی که من دوست دارم در آن زندگی کنم» به صورت نقاشی دیواری توسط کودکان در محله دروازه شمیران در منطقه ۱۲ شهرداری تهران برگزار شد.

لازم به ذکر است کمپین «همسایه هم» با هدف ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی تا شهریور سال جاری به همت اداره امور آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران برگزار می‌شود.