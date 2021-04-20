کمالوند: آماده بازی با الدحیل هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، فراز کمالوند مدیرفنی تیم فوتبال استقلال، در نشست خبری پیش از بازی تیمش برابر الدحیل گفت: جا دارد قبل از آغاز صحبت‌هایم بابت این تأخیر چند دقیقه‌ای جهت حضور در اینجا، عذرخواهی کنم.

وی افزود: بازی فردای ما برابر الدحیل، بازی بسیار سختی است. تیم الدحیل تیمی است که سازماندهی خوبی دارد و ما آن‌ها را به خوبی آنالیز کرده‌ایم. بازی‌های آن‌ها در قطر و اینجا را مورد بررسی قرار داده‌ایم. خودمان را برای این بازی مهم آماده کرده‌ایم. اینطور به نظر می‌رسد که برنده بازی فردا می‌تواند تا حدود زیادی خیال خود را از صعود راحت کند. ما به دنبال این هستیم تا یک ثبات خوب پیدا کنیم و با تمام وجودمان، با قلبمان برای هواداران میلیونی خود تلاش می‌کنیم تا باز هم به موفقیت برسیم. ما بازی به بازی پیش می‌رویم و الان هم تمام تمرکزمان روی بازی فرداست و امیدوارم پیروز بازی فردا هم ما باشیم. ما در ۲ بازی قبلی تغییر تاکتیک و سیستم داشتیم و یقیناً فردا هم با تاکتیکی ویژه بازی می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره تنوع تاکتیک‌های استقلال در گلزنی و تعدد نفرات گلزن استقلال، گفت: ما در استقلال بازیکنان خوب و با کیفیتی داریم و همانطور که اشاره کردید وقتی ۴ بازیکن در ۲ بازی یک تورنمنت، هریک ۲ گل زده‌اند، نشان دهنده تنوع تاکتیکی آن تیم است. این موضوع دست ما را باز گذاشته تا به شکلی طراحی کنیم که یک یا دو بازیکن خاص مورد هدف نباشند و با توجه به تنوع تاکتیکی تیم ما، هر بازیکنی می‌تواند در موقعیت گلزنی قرار بگیرد و گل بزند.

کمالوند در پایان و در پاسخ به سوالی درباره غیبت فرهاد مجیدی در این نشست خبری، اظهار کرد: در هر صورت آنچه که ما در اینجا مطرح می‌کنیم، تفکرات آقای مجیدی است و ایشان به عنوان سرمربی تیم مسائل را بیان می‌کند و آنچه هم که ما مطرح کردیم، مسائلی است که در ذهن سرمربی ماست. فرهاد مجیدی به واسطه حضور چندین ساله در لیگ قهرمانان آسیا به عنوان بازیکن و مربی، کاملاً به این فضای مسابقات اشراف دارد و این به ما خیلی کمک می‌کند.