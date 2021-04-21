ارائه ۹۵۰ فقره تسهیلات جهت تکمیل واحدهای مسکونی روستایی در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه‌ای به اقدامات انجام شده از محل کمک‌ها به حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) اشاره کرد و گفت: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در سال‌های نخستین پیروزی انقلاب اسلامی ایران اقدام به تأسیس نهادهای انقلابی کردند که فلسفه اصلی تأسیس این نهادها در راستای ترویج و گسترش ارزش‌های اسلامی در سطح جامعه بود که در این راستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حساب ۱۰۰ امام (ره) به عنوان اولین نهاد سازندگی در کشور در جهت رفع مشکل مسکن محرومان افتتاح و تاسیس شد.

وی با بیان اینکه هدف امام (ره) از افتتاح حساب ۱۰۰، تامین مسکن محرومین و استفاده از ظرفیت و مشارکت مردم در این امر پسندیده بود، ادامه داد: در حال حاظر نیز مردم می‌توانند کمک‌های نقدی خود را برای ساخت مسکن محرومین از طریق شماره حساب ۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۰۰۵ نزد بانک ملی واریز نمایند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان رسالت اصلی این نهاد انقلابی را خدمت به محرومین دانست و افزود: این نهاد انقلابی با روحیه جهادی و انقلابی گونه و با بهره‌گیری از حداقل امکانات خدمات بسیار خوبی را در حوزه‌های مختلف عمرانی به کشور ارائه کرده است.

خواجه‌ای خواستار مشارکت بیشتر خیرین در ساخت مسکن برای اقشار ضعیف و کم درآمد استان و همچنین تقویت حساب ۱۰۰ امام (ره) شد و تاکید کرد: امیدواریم با گسترش فعالیت انجمن خیرین مسکن ساز شاهد حضور بیشتر افراد خیر و نیکوکار در ساخت مسکن محرومان استان باشیم.

وی با اشاره به اینکه در طول یک سال گذشته، ۹۵۰ فقره تسهیلات بلاعوض از محل حساب ۱۰۰ امام (ره) جهت تکمیل واحدهای مسکونی نیمه تمام اقشار محروم روستایی ارائه شده است، تصریح کرد: در طول یک سال گذشته بیش از ۵۳ میلیارد ریال کمک بلاعوض از محل حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) جهت تکمیل واحدهای مسکونی نیمه تمام روستایی در استان پرداخت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان خاطر نشان کرد: کمک به تامین مسکن محرومین در قالب ساخت، خرید و اجاره به تعداد ۲۰۰ مورد با اعتبار ۵ میلیارد ریال، اجرای طرح ویژه ساخت مسکن محرومین روستایی به تعداد ۶ واحد مسکونی با اعتبار بیش از ۳ میلیارد ریال، کمک به تامین زمین برای ساخت ۳ واحد مسکونی برای خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول با اعتبار ۶ میلیارد ریال و ارائه کمک‌های نقدی به مسکن محرومین به تعداد ۲۰ واحد با اعتبار ۲ میلیارد ریال از برخی خدمات این حوزه است.