خبرگزاری مهر - گروه استانها: دوران خدمت سربازی به عنوان یک دوره گذار از پایان تحصیلات جوانان تا زمان اشتغال آنها است که اگر این دوره به خوبی استفاده شود، میتواند به موفقیت جوانان منجر شود.
امروزه یکی از مهمترین مشکلات پیش روی جوانان در دستیابی به فرصت شغلی مناسب، نداشتن مهارت لازم برای اشتغال است؛ در شرایطی که حتی بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاهی نیز مهارت لازم را برای اشتغال کسب نمیکنند.
حضور در دورههای مهارتافزایی میتواند جوانان را بیش از پیش برای حضور در بازار کار توانمند سازد؛ دورههایی که شاید در کمتر از یک ماه به اندازه سالها درس خواندن به تجربیات جوانان میافزاید.
دوره سربازی فرصت بسیار خوبی برای افزایش توان مهارتی جوانان است و باید این فرصت در پادگانها و محلهای خدمتی برای جوانان فراهم شود تا بتوانند مهارت خود را بیش از پیش افزایش دهند.
شش هزار سرباز استان بوشهر مهارتافزایی میشوند
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر صبح چهارشنبه در نشست با مدیر منابع انسانی سرباز سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: در سال گذشته پنج هزار سرباز با حضور در ۴۷۵ دوره آموزشی مهارتهای فنی و حرفهای را در ۱۳۴ حرفه آموزشی فرا گرفتهاند.
عبدالمجید دراهکی اظهار داشت: با برنامهریزی انجام شده با وجود محدودیتهای شیوع کرونا، سازمان آموزش فنی و حرفهای توانسته است با همکاری قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح، برای آموزش مهارت به سربازان گامهای مثبتی بردارد.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای آموزش شش هزار سرباز وظیفه در سال جاری با همکاری قرارگاه مهارت صورت گرفته است، افزود: عنایت خاص مقام معظم رهبری به مهارتآموزی و حضور دو ساله سربازان در پادگانها با وجود اوقات فراغت، فرصت ارزشمندی برای ارتقای سطح توانمندی جوانانی است که در این مسیر مقدس واقع میشوند تا پس از پایان خدمت برای قبول نقشهای مطابق با نیاز جامعه از توانایی خوبی برخوردار باشند.
اشتغال ۹۰ درصد سربازان مهارتآموخته
دراهکی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد سربازان مهارت آموخته پس از فراغت از سربازی در همان مهارت فراگرفته جذب بازار کار میشوند، اضافه کرد: آموزشهای مهارتی در یگانهای نظامی به دو صورت مهارت در کارگاه آموزشی و مهارت آموزی در محیط کار واقعی ارائه میشود که در هر دو حالت مهارتهای فنی را به صورت کامل فرا میگیرد.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای بوشهر با اشاره به تنوع دورههای آموزشی اجرا شده برای سربازان چند نمونه از حرفهها از جمله ایمنی و بهداشت، پیرایشگر مردانه، کاربر رایانه، تعمیر موتور خودروی بنزینی، آشپزی، سرویس و نگهداری خودرو، سیم کشی مدارهای پایه ساختمان (روکار و توکار)، لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی، نانوایی نان سنتی، جوشکاری و عکاس دیجیتال را نام برد.
دراهکی با اشاره به اینکه اراده بر این است که تا پایان سال آینده تمام سربازان گواهینامه فنی و حرفهای دریافت کنند، تصریح کرد: هرچند اجرای این طرح جامع مهارتآموزی سه ساله است و ما تفاهم نامهای سه ساله با قرارگاه مهارتآموزی داریم، اما بنا را بر این گذاشتیم که با استفاده از ظرفیتهای کافی و همکاری قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح و بهرهمندی از تسهیلات برای بودن در موضع اشتغال، این کار انجام گیرد.
تجهیز بیش از ۱۰ کارگاه در سپاه
مدیر منابع انسانی سرباز سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر نیز اظهار داشت: نقش آموزشهای فنی و حرفهای در کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال جدید، بسیار مؤثر است.
سرهنگ اکبر مهیمنی مطلق سربازی را یکی از ارکان دفاعی و امنیتی کشور خواند و خاطرنشان کرد: در کنار خدمت مقدس سربازی، آموزش مهارتی توسط اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر، بستر مناسبی برای این عزیزان در کنار آموزشهای دفاعی و امنیتی برای ورود به بازار کار پس از اتمام خدمت سربازی را فراهم میسازد.
وی از تجهیز بیش از ۱۰ کارگاه آموزشی و مهارتی برای سربازان در سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر خبر داد و افزود: جامعه را باید به سمت کارآفرین شدن، سوق دهیم که در این صورت شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری خواهیم بود.
مهیمنی مطلق با بیان اینکه مهمترین خلاء جامعه امروز، نداشتن مهارت است، گفت: کارآفرینی، موتور متحرک اقتصادی و رفع نگرانیهای اشتغال است و جوانان را باید بیشتر با روشهای کارآفرینی آشنا کنیم.
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