محمدامین همدانی تهیه‌کننده انیمیشن سینمایی «پسر دلفینی» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این پروژه گفت: تا یک ماه دیگر نسخه اصلی «پسر دلفینی» کاملاً آماده نمایش می‌شود تا برنامه‌ریزی‌های لازم برای چگونگی اکران این انیمیشن سینمایی را داشته باشیم.

وی ادامه داد: احتمالاً اولین اکران‌های ما نمایش‌های خارجی است، چرا که فعلاً شرایط برای اکران داخلی فراهم نیست و بعید می‌دانم برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه به نتیجه برسد، در بحث نمایش خارجی و فروش نیز مذاکرات بسیار خوبی انجام شده است و امیدوارم طی ۲ ماه آینده بخش مهمی از تعاملات خارجی ما مشخص شود.

این تهیه‌کننده انیمیشن در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر حجم بالایی از فیلم‌های سینمایی در نوبت اکران هستند و این مساله تا چه اندازه می‌تواند در اکران عمومی انیمیشن تاثیرگذار باشد، تاکید کرد: سبد انیمیشن نسبت به دیگر تولیدات سینمایی متفاوت است به همین دلیل چندان نگرانی تلنبار فیلم‌ها نیستیم، یعنی بیشتر به این فکر می‌کنیم که چند فیلم انیمیشن در نوبت اکران هستند.

وی ادامه داد: آنچه که بیشتر باید در اکران انیمیشن مورد توجه قرار گیرد، باز شدن مدارس است، با توجه به اینکه مدارس باز نیستند و مشخص نیست که مدارس پاییز ماه مجدداً باز می‌شوند یا خیر و یا با چه پروتکل‌هایی قرار است باز شوند، این مساله می‌تواند برای ما مشکل ساز باشد.

همدانی گفت: تاکید می‌کنم که اکران فیلم‌های سینمایی چندان به سانس‌های انیمیشن آسیب نمی‌زند و مخاطب انیمیشن، مخاطب ۷۰ درصد مجزا از مخاطب فیلم سینمایی است.

وی تاکید کرد: اکثر سانس‌هایی که برای نمایش انیمیشن در اختیار گذاشته می‌شود، سانس‌های صبح است که معمولاً مدارس از آن استقبال می‌کنند، به همین دلیل هرچه قدر این سانس‌ها مورد استقبال قرار گیرد بیشتر در اکران موفق خواهیم شد.

این تهیه‌کننده انیمیشن ادامه داد: زمانی که سانس‌های صبح بیشتر مورد استقبال قرار گیرد، سانس‌های بعد از ظهر نیز می‌تواند موفق باشد، در چنین شرایطی است که می‌توان امیدوار بود سانس‌های عصر و شب نیز در اختیار یک فیلم انیمیشن قرار گیرد. به همین دلیل می‌توان مدارس را یکی از مهمترین نکات در اکران انیمیشن دانست.

همدانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه تعدادی از فیلم‌های خوب و با کیفیت انیمیشن آماده نمایش هستند، گفت: نمایش فیلم‌های انیمیشن می‌تواند به نفع یکدیگر باشد، در واقع این نمایش‌ها حتی به صورت همزمان نیز می‌تواند باعث ایجاد یک رقابت سالم میان انیمیشن‌ها دانست، چرا که مخاطب با دیدن یک انیمیشن خوب علاقه مند به دیدن دیگر انیمیشن‌ها می‌شود که این خود می‌تواند به رونق در اکران انیمیشن کمک کند.