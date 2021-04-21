 اشیاء عتیقه هزاره اول قبل از میلاد در زنجان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسنعلی فضلی اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان زنجان، در پی دریافت خبر مبنی بر فعالیت غیرمجاز فردی در امر تهیه و نگهداری اشیاء عتیقه، پس از بازرسی موفق به کشف، ۸ سنجاق‌سر، ۴ سر پیکان تخت، ۴ سر پیکان پره‌دار و یک سرپیکان نوک‌تیز و یک شی نوک تیز عتیقه و تاریخی شدند.

فضلی افزود: برابر اعلام نظر کارشناسان معاونت میراث فرهنگی، اقلام کشف‌شده بسیار باارزش و با قدمت اولیه هزاره اول قبل از میلاد مسیح هستند که جزو ذخایر ملی محسوب می‌شوند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی زنجان اضافه کرد: یک نفر در این خصوص دستگیرشده و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد و در حال بررسی برای شناسایی دیگر عوامل هستیم.

فضلی گفت: این استان با تاریخی کهن و داشتن آثار متعدد تاریخی از دوره‌های مختلف همواره مورد طمع سودجویان بوده است که می‌طلبد با همکاری دستگاه‌های انتظامی و امنیتی جلوی سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب گرفته شود تا میراث کهن چند هزارساله‌ گذشتگان که امانتی است برای نسل‌های آینده، از دستبرد و تاراج در امان باشد.