 اشیاء عتیقه هزاره اول قبل از میلاد در زنجان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسنعلی فضلی اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان زنجان، در پی دریافت خبر مبنی بر فعالیت غیرمجاز فردی در امر تهیه و نگهداری اشیاء عتیقه، پس از بازرسی موفق به کشف، ۸ سنجاقسر، ۴ سر پیکان تخت، ۴ سر پیکان پرهدار و یک سرپیکان نوکتیز و یک شی نوک تیز عتیقه و تاریخی شدند.
فضلی افزود: برابر اعلام نظر کارشناسان معاونت میراث فرهنگی، اقلام کشفشده بسیار باارزش و با قدمت اولیه هزاره اول قبل از میلاد مسیح هستند که جزو ذخایر ملی محسوب میشوند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی زنجان اضافه کرد: یک نفر در این خصوص دستگیرشده و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد و در حال بررسی برای شناسایی دیگر عوامل هستیم.
فضلی گفت: این استان با تاریخی کهن و داشتن آثار متعدد تاریخی از دورههای مختلف همواره مورد طمع سودجویان بوده است که میطلبد با همکاری دستگاههای انتظامی و امنیتی جلوی سوءاستفاده افراد فرصتطلب گرفته شود تا میراث کهن چند هزارساله گذشتگان که امانتی است برای نسلهای آینده، از دستبرد و تاراج در امان باشد.
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