۹۰۱ کیلوگرم تریاک در فارس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی بحرینی با بیان اینکه از متهم این پرونده ۱۶ کیلو گرم ماریجوانا و ۱۹۰ لیتر مشروبات الکلی نیز کشف شده است گفت: منزل محل دپوی این مواد با دستور قضائی پلمپ و یک دستگاه خودروی مورد استفاده نیز توقیف شده است.

این مقام قضائی استان با اشاره به اینکه طبق بررسی‌های اولیه مواد مخدر کشف شده جهت توزیع در استان فارس بوده است گفت: ارتباط قاچاقچی دستگیر شده با قاچاقچیان شرق کشور در جهت حمل، ترانزیت و توزیع مواد مخدر محرز شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با بیان اینکه برخورد قاطع و قانونی با سوداگران مرگ و ضبط و مصادره وسایل نقلیه مورد استفاده و کلیه اموال منقول و غیر منقول حاصله از جرم در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قرار دارد بر لزوم همکاری، تعامل و هم افزایی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط در راستای کاهش آسیب‌های امر مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.