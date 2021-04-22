۱۰۹۵ لرستانی به کرونا مبتلا شدند/ فوت ۱۳ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۳۰۹ هزار و ۷۴۶ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۳۰۶ هزار و ۷۳۰ نمونه داده شده، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۹۸ هزار و ۶۷۶ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تعداد نمونه‌های منفی ۲۰۸ هزار و ۴۳ مورد بوده است، گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۵۸۲ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد بستری‌های مثبت و مشکوک به کرونا در استان را ۱۳۰۲ مورد عنوان کرد و گفت: تمامی شهرستان‌های لرستان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند.

بنابراین گزارش تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان تا روز گذشته ۹۷ هزار و ۵۸۱ مورد و فوتی‌ها نیز یک‌هزار و ۵۶۹ مورد بوده است.