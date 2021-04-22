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۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۰۰

۱۳۰۲ بیمار بستری هستند؛

۱۰۹۵ لرستانی به کرونا مبتلا شدند/ فوت ۱۳ نفر

۱۰۹۵ لرستانی به کرونا مبتلا شدند/ فوت ۱۳ نفر

خرم‌آباد- دبیر ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به ثبت هزار و ۹۵ ابتلای جدید به کرونا و ۱۳ فوتی در این استان گفت: هزار و ۳۰۲ بیمار در مراکز درمانی بستری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۳۰۹ هزار و ۷۴۶ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۳۰۶ هزار و ۷۳۰ نمونه داده شده، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۹۸ هزار و ۶۷۶ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تعداد نمونه‌های منفی ۲۰۸ هزار و ۴۳ مورد بوده است، گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۵۸۲ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد بستری‌های مثبت و مشکوک به کرونا در استان را ۱۳۰۲ مورد عنوان کرد و گفت: تمامی شهرستان‌های لرستان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند.

بنابراین گزارش تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان تا روز گذشته ۹۷ هزار و ۵۸۱ مورد و فوتی‌ها نیز یک‌هزار و ۵۶۹ مورد بوده است.

کد مطلب 5195302

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