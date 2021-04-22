سسما: دیدار با النصر برای هر دو تیم مشکل است/تغییرات خواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان که در گروه چهارم لیگ قهرمانان آسیا با تیم های النصر عربستان، السد قطر و الوحدات اردن همگروه است، روز جمعه در اولین دیدار دور برگشت به مصاف تیم النصر میزبان این گروه می رود.

این دو تیم در شرایطی به مصاف هم خواهند رفت که هر دو تیم 5 امتیازی هستند اما تیم النصر در صدر جدول قرار دارد. به همین خاطر دیدار برگشت می تواند معادلات گروه را تغییر دهد.

یوسو سسما مربی تیم فولاد خوزستان در کنفرانس خبری پیش از دیدار برابر النصر عربستان گفت: ما دور رفت مسابقات را طی کردیم و فردا دور برگشت شروع می‌شود. هدف ما این بود که تا پیش از این دیدار شانس صعود داشته باشیم و اکنون هم این شانس را در اختیار داریم. سه مسابقه سخت دیگر در پیش است و به همان اندازه که برای ما سخت است، برای حریفان ما نیز مشکل خواهد بود.

مربی تیم فولاد افزود: بازی فردا از اهمیت خاصی برخوردار است و ما در بازی قبلی دیدیم که آن‌ها تیم خیلی خوبی بودند آن‌ها با تمام بازیکنان باکیفیت و سرمربی با کلاس جهانی نتوانستند ما را شکست بدهند.

وی ادامه داد: ما فردا بازیکنانمان طبق معمول منسجم، منظم و با انگیزه فراوان به میدان می‌روند. با توجه به اینکه بعضی از بازیکنان ما در مدت کم تعداد زیادی بازی انجام داده‌اند و خسته هستند، تغییراتی در ترکیب خود خواهیم داشت، بسته بودن پنجره نقل و انتقالات کار مارا سخت کرده است.

وی افزود: مهم این است که هر بازیکنی در زمین حاضر شود با تمام قدرت و انگیزه خواهد آمد تا توانایی‌های خود را نشان بدهد و این را مطمئن هستم. ما قدم به قدم به جلو می‌رویم و با مشورت کادرفنی و مربی بدنساز این تصمیم را گرفتیم که تغییراتی در بازی فردا بدهیم و این را احتیاج تیم خود دانستیم.

مربی فولاد در انتها گفت: برای بازی‌های بعد قبل از همان دیدار تصمیم می‌گیریم و باید شرایط ریکاوری و فشار روانی و جسمی بازیکنان و داده‌های جی‌پس اس را دوباره بررسی کنیم و تصمیم درستی بگیریم.