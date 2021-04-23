عطسه های کرونایی را جدی بگیرید/ به علائم سرماخوردگی شک کنید

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها یکی از علائم شایع کرونا، عطسه و آبریزش است که همین علائم در سرماخوردگی هم دیده می‌شود. در عین حال، بهار، فصل شیوع بیماری‌های آلرژیک است. از همین رو، شرایط به گونه‌ای شده است که عده‌ای با هر عطسه و آبریزش از بینی، فکر می‌کنند که کرونا گرفته‌اند و در مقابل، یک عده هم بی تفاوت به شرایط کرونایی کشور، هر طور می‌خواهند رفتار می‌کنند و بدون توجه به خطر انتقال بیماری کرونا، آزادانه در سطح جامعه تردد می‌کنند.

هر علامتی ممکن است کرونا باشد

ایرج خسرو نیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در اوایل فصل بهار علائم آلرژی و آنفلوانزا وجود دارد، گفت: با توجه به شیوع کرونا هر فردی که علائم سرماخوردگی و آلرژی و آنفلوانزا دارد، ممکن است کرونا داشته باشد چرا که برخی علائم مشترک وجود دارد به همین دلیل باید خود را قرنطینه کند.

وی افزود: ممکن است از هر ۱۰۰ نفر بیمار با علائم سرماخوردگی، یک نفر به کرونا مبتلا باشد اما اگر همین یک نفر در جامعه رها شود می‌تواند تعداد زیادی از افراد را مبتلا می‌کند بنابراین هر فردی که علائم را در خودش دید باید در قرنطینه بماند.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران تاکید کرد: با توجه به اینکه بسیاری از تست‌های کرونا ممکن است خطا داشته باشد، به همین دلیل پزشک در صورت مشاهده علائم سرماخوردگی مانند تب شدید، سرفه، علائم گوارشی شدید و…، باید به بیمار بگوید که خود را قرنطینه و پروتکل‌های بهداشتی را کاملاً رعایت کند.

نگرانی از شباهت علائم بیماری

به گزارش مهر، رینیت آلرژیک یک بیماری التهابی شایع مخاط بینی است که با توجه به شباهت علائم آن با کووید ۱۹ باعث نگرانی برخی از مبتلایان شده است.

اغلب از رینیت آلرژیک به عنوان یک مشکل فصلی یا آلرژی بهاره نام برده می‌شود اما این بیماری می‌تواند با التهاب پایدار مخاط بینی و التهاب عفونی نظیر سرماخوردگی یا سینوزیت همراه شود. بنابراین افراد دارای آلرژی بینی مشکلات بیشتری با سرماخوردگی ویروسی دارند.

گرده درختان در فصل بهار، گرده چمن‌ها در ابتدای تابستان، گرده علف‌های هرز در انتهای تابستان و اوایل پاییز به عنوان آلرژن های خارج از محیط منزل مسئول ایجاد علائم آلرژی در این بیماران هستند.

سید علیرضا مهدویانی فوق تخصص آسم و آلرژی، در مورد تظاهرات کلینیکی این بیماری به شکایاتی نظیر احتقان بینی، خارش، عطسه، آبریزش از بینی اشاره کرد که گاهی با خارش و اشک ریزش چشم همراه می‌شود و هنگامی که فرد در معرض آلرژن های مسئول قرار گیرد، این شکایات افزایش می‌یابد.

افتراق علائم آلرژی بینی با کرونا

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: در بیماری کرونا علاوه بر تب، سرفه، بدن درد و ضعف عمومی، شاهد بروز علائمی نظیر آبریزش بینی، گرفتی و احتقان بینی و گلو درد در بیمار هستیم. بنابراین با توجه به پاندمی فعلی بیماری کرونا و ملاحظات اپیدمیولوژیک، وجود این علائم در حال حاضر در هر فردی بیماری کرونا تلقی می‌شود.

به گفته مهدویانی، حداقل کار در مورد این بیماران (البته در موارد خفیف) رعایت موارد توصیه شده نظیر درمان علامتی، استراحت، تغذیه مناسب، مصرف مایعات و رعایت اصل جداسازی حداقل به مدت دو هفته است.

وی سابقه وجود آلرژی بهاره در فرد مبتلا را یکی از عوامل افتراق آن از کرونا برشمرد و افزود: در آلرژی بهاره یا رینیت آلرژیک نیز علائم آبریزش از بینی، احتقان بینی و گاهاً سرفه و سردرد وجود دارد. افراد مبتلا به آلرژی بهاره اغلب دارای سابقه این علائم در سال‌های گذشته یا حداقل ماه‌های گذشته بوده اند در حالی که در بیماری کرونا این علائم به صورت ناگهانی اتفاق می‌افتد و دارای سابقه این علائم در سال‌های قبل نبوده‌اند.

مهدویانی خاطرنشان کرد: علاوه بر این در آلرژی بهاره یا رینیت آلرژیک معمولاً تب، بدن درد، ضعف و بی اشتهایی وجود ندارد در حالی که کرونا اغلب همراه با این علائم و بعضاً همراه با کاهش یا فقدان حس بویایی است.

این فوق تخصص آسم و آلرژی، وجود درگیری چشمی به صورت خارش، اشک ریزش و قرمزی ملتحمه را ویژه بیماری آلرژی بهاره دانست که در بیماری کرونا این موارد کمتر دیده می‌شود.

مهدویانی خاطرنشان کرد: وجود تب و سرفه جزو شایع‌ترین شکایات در بیماری کرونا است که در آلرژی فصلی وجود نداشته یا کمتر وجود دارد در حالی که خارش بینی و چشم از شکایات کلیدی برای تشخیص رینیت آلرژیک و افتراق آن از بیماری کرونا است.

با مشاهده علائم به قرنطینه بروید

در همین حال، محمدرضا صالحی فوق تخصص عفونی، با عنوان این مطلب که الان سرماخوردگی نداریم و هر علامت بیماری مثل تب، آبریزش، عطسه و سرفه علامت کرونا است، گفت: افراد با مشاهده این علائم باید خودشان را ایزوله کنند و در صورت بدتر شدن علائم به مراکز درمانی مراجعه کنند.

وی از مردم خواست که در صورت مشاهده کمترین علامت بیماری از بیرون آمدن خودداری کنند و پروتکل‌ها را اعم از فاصله گذاری اجتماعی، پرهیز از تجمعات و دورهمی‌ها و زدن ماسک و شستشوی دست‌ها بیشتر رعایت کنند.