خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: ایلام یکی استان‌های پیشرو در عرصه دامداری در کشور و دارای دو میلیون و ۴۰۰ رأس دام سبک و سنگین است.

کیفیت گوشت قرمز تولیدی در این استان بسیار بالا است و همین عامل باعث شده گوشت به سایر مناطق کشور نیز ارسال شود.

علاوه بر تولید سالانه ۲۷ هزار تن گوشت قرمز، سالانه بیش از ۱۰۰ هزار تن شیر، ۴۶۵ تن روغنی حیوانی و دیگر محصولات و فرآورده‌های لبنی و دامی در استان تولید می‌شود.

در مجموع بخش دامداری باعث رونق تولید فرآورده‌های دامی و اشتغال بسیاری از مردم استان شده است به طوری که فقط ارزش تولیدات سالانه قشر عشایر استان سالانه یک هزار میلیارد تومان است.

امسال وضعیت دامداران و عشایر استان ایلام اصلاً مناسب نیست، از یک طرف صادرات دام ممنوع است و از طرف دیگر دام‌های عشایر و دامداران خریدار ندارند و دولت هم حاضر نیست دام‌ها را با نرخ تضمینی از عشایر و دامداران استان خریداری کند.

معضل بزرگ فروش دام باعث شده بسیاری از عشایر و دامداران استان در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند و به دلیل کم آبی متأسفانه دام‌های خود را با قیمت‌های بسیار پایین به فروش می‌رسانند.

حرف دل عشایر و دامداران ایلامی

یکی از عشایر ایلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل کاهش نزولات آسمانی، گرانی علوفه و نهاده‌های دامی، کمبود منابع آبی و مراتع، عدم حمایت دولت و عشایر و دامداران مناطق مختلف استان ایلام در سخت‌ترین شرایط روزگار قرار گرفته‌ایم و هیچ غمخوار و فریادرسی نداریم.

امین حیدربیگی افزود: اغلب عشایر و دامداران ایلامی برای فرار از ورشکستگی و رهایی از این وضعیت نابسامان، دام‌های خود را در معرض حراج قرار داده‌اند.

وی گفت: برخی از آنها و به ناچار، دام‌های خود را در قبال چک‌های مدت دار و گاهاً بی محل، به دلالان دیگر استان‌ها و بعضاً برای خروج از کشور و تحویل به کشورهای عربی می‌فروشند.

حیدربیگی اضافه کرد: چرا دولتمردان کشور برای جلوگیری از این بحران و نجات عشایر و دامداران چاره اندیشی نمی‌کنند، چرا با ارز ۴۲۰۰ تومانی انواع گوشت وارد می‌کنند اما به فکر عشایر و دامداران نگون بخت کشور و استان نیستند.

وی گفت: چرا همین ارز برای خرید دام عشایر و دامداران و تأمین گوشت کشور اختصاص نمی‌دهند تا قشر زحمت کش عشایر و دامدار استان ورشکست و در دام دلالان و شیادان گرفتار نشوند.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های ذیربط برای تأمین علوفه و نهاده‌های دامی مورد نیاز عشایر و دامداران، چاره اندیشی نمی‌کنند، در حالی که همین عشایر و دامداران اگر مورد حمایت قرار گیرند، گوشت مورد نیاز کشور را حتی ارزان‌تر از نمونه خارجی تأمین خواهند کرد.

حیدربیگی افزود: انتظار داریم دولت دام‌های عشایر و دامداران استان را به نرخ تضمینی مناسب خریداری، کشتار و برای مصرف آینده مردم ذخیره سازی کند.

مجوز خرید دام سبک از دامداران استان درحال انجام است

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در طول هفته‌های اخیر پیگیری‌های متعددی از طریق این سازمان با وزیر جهاد کشاورزی برای اخذ مجوز خرید دام سبک از دامداران استان انجام گرفته و مقرر شده تا در اولین فرصت، نسبت به تأمین اعتبار و ابلاغ دستور العمل نحوه خرید دام توسط شرکت پشتیبانی امور دام، اقدام شود که به محض ابلاغ، اطلاع رسانی لازم به عمل می‌آید.

محمدعلی اقدسی بیان کرد: برای دام سنگین نیز دستورالعمل خرید، به شرکت پشتیبانی امور دام استان ابلاغ و واصل شده و واحدهایی که دارای دام سنگین هستند، می‌توانند برای اطلاع از قیمت و نحوه خرید، به شرکت پشتیبانی امور دام استان ایلام مراجعه کنند.

آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گردیم

کشتارگاه صنعتی ایلام که در سال ۹۷ به صورت تمام قسط به بخش خصوصی واگذار شده است، ظرفیت ذبح روزانه آن هزار دام سبک و ۱۰۰ دام سنگین است ولی متأسفانه هم اکنون الان روزانه پنج رأس دام سبک و چند رأس دام سنگین بیشتر در این کشتارگاه ذبح نمی‌شود.

آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گردیم مصداق عینی دامداران و عشایر استان ایلام است که با وجود چنین پتانسیل بزرگی در استان برای عرضه دام مازاد خود باید دست به دامان استان‌های دیگر شوند.

مسئولان کشتارگاه صنعتی استان ایلام نیز معتقد هستند، دلیل اصلی رکود در کشتارگاه صنعتی ایلام این است که بیشتر کشتارها در سطح استان ایلام به صورت غیر مجاز است و مردم از این بخش گوشت مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند.

معاون اقتصادی استانداری ایلام نیز روز گذشته در جلسه ستاد رفع موانع تولید استان اظهار کرد: ساماندهی کشتار غیر مجاز نیازمند اراده عمومی، برنامه ریزی و فرهنگ سازی است.

جهانگیر رستمزاد ابراز کرد: اکنون دامداران عشایر استان با مازاد دام مواجه هستند و کشتارگاه با خرید دام‌های آنها و کشتار و بسته بندی گوشت می‌تواند علاوه بر استفاده از تمام ظرفیت خود به تنظیم بازار و عرضه گوشت سالم و بهداشتی کمک کند.

تلاش برای خرید تضمینی و صادرات دام عشایر ایلام

مدیر کل امور عشایری استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در خصوص خرید تضمینی دام باید این مهم پس از انجام تشرفات قانونی توسط وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور انجام پذیرد.

فرشاد یاسمی بیان کرد: در این خصوص مکاتبات و جلسات متعدد توسط مقامات ارشد استان صورت گرفته و در طی آخرین پیگیری مقرر شده است که در ستاد تنظیم بازار قیمت تضمینی دام مازاد مشخص و پس از ابلاغ آن شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به خرید دام مازاد عشایر اقدام کند.

وی افزود: شیوع بیماری کرونا و عدم برگزاری مراسم مختلف، تعطیلی رستوران‌ها و… باعث عدم فروش دام عشایر و دامداران شده است و تا کنون خسارت ۳۵ درصدی به درآمد عشایر وارد کرده است.

یاسمی از برنامه ریزی برای صادرات قانونی دام عشایر استان خبر داد و گفت: تلاش می‌شود ۲۰ درصد از دام عشایر صادر شود که امیدواریم برای سال جاری این موضوع محقق شود.