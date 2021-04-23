حمله پهپادهای یمن به پایگاه ملک خالد و شرکت آرامکو عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن از اجرای عملیات در عمق عربستان سعودی با سه پهپاد از نوع «قاصف K2» و «صماد -۳» خبر داد.

سریع اعلام کرد که در جریان این عملیات، پایگاه ملک خالد در «خمیس مشیط» و همچنین شرکت آرامکو در «جیزان» هدف قرار گرفته‌اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این حملات در واکنش به تداوم محاصره همه جانبه یمن و تجاوز به این کشور صورت گرفته است.

به گزارش مهر، ائتلاف سعودی مدعی رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد نیروهای یمنی شد.

بر اساس این گزارش، ائتلاف متجاوز سعودی نیز بامداد جمعه مدعی شد که یک فروند پهپاد نیروهای یمنی را که به سمت جنوب عربستان در پرواز بود، رهگیری و سرنگون کرده است.

ائتلاف سعودی همچنین مدعی شد که با یک پهپاد دیگر که به سوی خمیس مشیط در جنوب عربستان پرتاب شده بود، مقابله کرده است.

گفتنی است، رژیم سعودی از ۷ سال پیش تاکنون با همراهی چند کشور عربی دیگر وابسته به خود تجاوز به یمن را آغاز کرده است.

در طول این تجاوز هزاران تن از مردم یمن شهید و زخمی و خسارات زیادی نیز به زیرساخت‌های این کشور وارد شده است.