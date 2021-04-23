تمرکز سرمربی النصر روی تیم خودش باشد/برای سیاحت به عربستان نیامدم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد ایران در حالی امشب در دیدار برگشت به مصاف تیم النصر عربستان می‌رود که دیدار رفت دو تیم با نتیجه تساوی یک - یک خاتمه یافت.

سعید آذری مدیرعامل باشگاه فولاد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بار روانی بازی‌های دور رفت بالا بود ولی پس از رویارویی با هر سه حریفمان، این بار روانی کمتر شده است. شناخت از تیم‌های مقابل بیشتر شده است و امیدواریم در دور برگشت نتایج بهتری هم بگیریم.

وی ادامه داد: باوجود اینکه برابر النصر پیش افتادیم و موقعیت‌های خوبی برای گلزنی بیشتر هم داشتیم، اما کسب یک امتیاز هم از این مسابقات خوب است. ارزش این تک امتیازها در روز آخر مشخص خواهد شد.

مدیرعامل باشگاه فولاد درباره درخشش محسن فروزان دروازه‌بان این تیم در آسیا تصریح کرد: همه بازیکنان ما تلاش می‌کنند. محسن هم در فولاد کارش را با انگیزه شروع کرد. او نشان داد که شایسته اعتماد است. البته باید بدانید دو دروازه‌بان دیگر ما یعنی مرادیان و غلامزاده هم بسیار خوب و آماده هستند و شرایط مناسبی دارند.

آذری با اشاره به نتیجه تساوی مقابل النصر گفت: امیدواریم در بازی امشب بهتر باشیم. فکر می‌کنم بار روانی بازی تعدیل شده و به همین دلیل شاهد بازی زیباتری خواهیم بود. البته بازی کردن هر سه روز یک بار کار بسیار سختی است.

مدیرعامل باشگاه فولاد در واکنش به اظهارات سرمربی النصر در پایان بازی رفت مبنی بر اینکه بازیکنان فولاد وقت کشی می‌کردند، اظهار داشت: از این صحبت‌ها در سراسر جهان در فوتبال می‌شود. این حرف‌ها تراوشات ذهنی مربی حریفی است که تیم تحت رهبری او از یک شکست حتمی گریخته است. ما دو فرصت استثنایی گلزنی دیگر در خانه حریف و جایی که استادیوم خانگی آنها بود داشتیم و تا دقیقه ۹۵ هم به النصر در حال حمله بودیم. حتی به‌گل هم دست یافتیم که البته در شرایط آفساید به ثمر رسید.

آذری ادامه داد: فولاد نیازی به اتلاف وقت نداشت. اگر جای سرمربی النصر بودم تمرکزم را روی مدیریت تیم خودم می‌گذاشتم تا بازیکنی که تعویض می‌کردم (عبدالرزاق حمدالله) در مقابل چشمانم به تعویض اعتراض نمی‌کرد و با لگد بطری آب را مورد هدف قرار نمی‌داد تا در جواب اعتراض او در مقابل رسانه‌ها با گذاشتن دست بر دهان به او بگویم ساکت شو!



واکنش سرمربی النصر به اعتراض حمدالله در جریان بازی با فولاد

مدیرعامل فولاد در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به این سئوال که آیا مسئولان این باشگاه درخواستی برای زیارت خانه خدا و حضور در مکه داشته‌اند؟ تصریح کرد: من برای سفر سیاحتی و زیارتی به اینجا نیامده‌ام. مسئول تیم هستم و چنانچه لیاقت داشته باشم بعد از انجام ماموریتی که به من واگذار شده است به زیارت خانه خدا هم خواهم رفت.

آذری ادامه داد: اگر می‌خواهید در خصوص حضورم در کنار تیم و نحوه عملکردم سئوالی مطرح کنید کافی است از کادر فنی و اجرایی تیم بپرسید که آیا حضورم به تیم کمک کرده است یا نه. از روزی که در اهواز سوار هواپیما شدم حتی یک لحظه تیم و همکارانم را تنها نگذاشته‌ام. با تمام وجود مثل همه مسئولیت‌های قبلی در تلاش برای موفقیت گروه تحت مسئولیتم بوده‌ام.



سعید آذری در حال تشویق فولاد از روی سکوها با استفاده از یک کارتن!