نام خدیجه(س)، بیان یک دنیا عظمت و استقامت در راه هدف است

به گزارش خبرنگار مهر، به همت اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا و همکاری انجمن‌های اسلامی دانشجویان مسکو، بوداپست، ایروان و همچنین مجمع انجمن‌های اسلامی دانشجویان منطقه بریتانیا مراسم عزاداری وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها به صورت مجازی برگزار شد.

این مراسم با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید و در ادامه حجت الاسلام سید مصطفی میرلوحی رئیس هیأت مدیره جامعه الامام الصادق علیه السلام و عضو هیأت امنای دانشگاه امام صادق علیه السلام سخنران اصلی مراسم به ایراد سخنان خود پرداخت.

وی حضرت خدیجه سلام الله علیها را مادر امت نامید و گفت: سخن از خدیجه، سخن از یک دنیا عظمت و پایداری و استقامت درراه هدف است. به حق، قلم فرسایی درباره کسی که خداوند بر او سلام و درود فرستاد، بسی مشکل است. اما به مصداق «مالا یدرک کله لا یترک کله،» باید به بررسی گوشه‌هایی از شخصیت و زندگی این بزرگ بانو پرداخت. خدیجه از بزرگترین بانوان اسلام به شمار می‌رود. او اولین زنی بود که به اسلام گروید؛ چنان که علی بن ابی طالب (ع) اولین مردی بود که اسلام آورد. اولین زنی که نماز خواند، خدیجه بود. او انسانی روشن بین و دور اندیش بود.

حجت الاسلام میر لوحی ادامه داد: خدیجه کبری چنان مقام والایی داشت که خداوند عزوجل بارها بر او درود و سلام فرستاد. وقتی حضرت خدیجه دریافت که سعادتمند شده، هرچه داشت در راه پیشرفت و موقعیت پیغمبر اسلام (ص) انفاق کرد. او تمام اموال خویش را به پیامبر (ص) بخشید و در راه نشر اسلام به مصرف رساند. تا جایی که هنگام ارتحال، پارچه‌ای برای کفن نداشت.

پیغمبر خدا (ص) شخصاً خدیجه را غسل داد، حنوط کرد و با همان پارچه‌ای که جبرئیل از طرف خداوند عزوجل برای خدیجه آورده بود، کفن کرد. رسول خدا (ص) شخصاً درون قبر رفت، سپس خدیجه را در خاک نهاد و آنگاه سنگ لحد را در جای خویش استوار ساخت. او بر خدیجه اشک می‌ریخت و دعا می‌کرد.

در ادامه این مراسم، دانشجویان حاضر در جلسه به طرح مسائل و سوالات خود در این باره پرداختند. ذکر مصیبت مداحان اهل بیت علیهم السلام در سوگ خدیجه کبری سلام الله علیها پایان بخش این مراسم معنوی بود.