کشف ‍ بیش از ۲۰۰ کیلوگرم تریاک در کرمانشاه

سردار علی اکبر جاویدان ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از اطلاع مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه در مورد فعالیت ۲ باند تهیه و توزیع مواد مخدر و اینکه قصد انتقال مقدار زیادی مواد مخدر از استان‌های جنوبی به کرمانشاه را دارند، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده مسیر حرکتی قاچاقچیان را شناسایی و در حالی که مجوز قضائی را همراه داشتند در محل مناسب مستقر و به محض مشاهده خودروهای حامل مواد مخدر که سه دستگاه خودروی سواری سمند، پژ و۴۰۵ و پراید بود، اقدام کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: در بازرسی‌های انجام شده از خودروهای توقیفی، ۲ محموله یک صد و ۵۰ و ۷۸ کیلوگرمی تریاک که به شکل ماهرانه‌ای جاساز شده بود، کشف شد.

جاویدان با بیان اینکه در این راستا پنج قاچاقچی دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند، افزود: تلاش برای شناسایی و دستگیری دیگر اعضای مرتبط با این باندها ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر جز اولویت‌های امسال پلیس است، گفت: کشفیات سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۲۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

جاویدان از رشد ۲۵ درصدی انهدام باند و ۴۰۰ درصدی دستگیری قاچاقچیان، خرده فروشان و معتادان متجاهر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل خبر داد.