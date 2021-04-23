نظام کارآفرینی و تولید در استان بوشهر بیش از پیش حمایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع زمین‌لرزه در گناوه اظهار داشت: انتظار می‌رود همه مسئولان پای کار باشند و برای کمک به افراد آسیب‌دیده و بازسازی منازل آنها اقدام کنند.

وی خواستار تسریع در جبران خسارت‌های مالی وارد شده به مردم این شهرستان شد و اضافه کرد: مسئولان به وعده‌های خود عمل کنند و در کمترین زمان، منازل مسکونی و مراکز خدماتی مردمی را تعمیر و بازسازی کنند.

امام جمعه بوشهر با گرامیداشت هشتم اردیبهشت سالروز میلاد کریم اهل بیت امام مجتبی (ع) افزود: امیدوارم در دنیا رهرو راه آن حضرت و در آخرت مورد شفاعت‌شان قرار بگیریم. از سیره آن امام می‌توان به ولایتمداری، وحدت، مواسات و مقاومت اشاره کرد.

وی با گرامیداشت دوم اردیبهشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران بیان کرد: سپاه پاسداران قله پاسداری از تمامیت وجود انقلاب اسلامی و اوج مجاهدت در عرصه حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و کوه استوار مقاومت و دفاع و پیشران پیشرفت و توسعه است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به روز ملی کارآفرینی ادامه داد: از مسئولان می‌خواهم با تمام وجود در این سالی که مقام معظم رهبری آن را سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها نامیده‌اند در خدمت کارآفرینان بوده و با ایجاد پشتیبانی‌ها و رفع موانع دست و پا گیر و حمایت‌های لازم، نظام کارآفرینی و تولید را به مراتب پیشرفت‌های لازم برسانند.

وی از تیم مذاکره کننده دور جدید برجام خواست که با عبرت گیری از مذاکرات بد سرانجام قبلی، با اقتدار بر حفظ منافع ملی و پیشرفت دانش هسته‌ای، تمامی سفارشات مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه میزان موفقیت در مذاکره، رفع یکباره تمامی تحریم‌ها بدون امتیاز دادن است، افزود: تیم مذاکره‌کننده به هیچ وجه به وعده‌ها و سیاست‌های مزوّرانه طرف‌های مذاکره اعتماد نکنند.

وی با تقدیر از کادر درمان مراکز پزشکی که با تمام وجود در خدمت بیماران هستند، از مردم که همکاری‌های لازم با مراعات کردن دستورالعمل‌های بهداشتی را دارند سپاسگزاری کرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری ادامه داد: امیدوارم با دقت تمام امور بهداشتی و درمانی بیماری کرونا مراعاتی افزون داشته باشند و از مسئولان می‌خواهم که با تسهیلات مناسب و تخفیفات مالیاتی و بانکی به جبران خسارات وارد بر مراکز و اماکن تعطیل شده در این شرایط شیوع بیماری کرونا، اقدام لازم به عمل آورند.