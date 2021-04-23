وزرای خارجه ترکیه و امارات تلفنی گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در تماسی تلفنی، فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به عبدالله بن زاید آل نهیان همتای اماراتی تبریک گفت.

این برای اولین بار از سال ۲۰۱۷ است که مقامات دو کشور در این سطح با یکدیگر گفتگو می‌کنند.

پیشتر در ماه میلادی ژانویه، یک دیپلمات سابق امارات از قصد این کشور برای عادی سازی رابطه با ترکیه خبر داده بود.

چاووش اوغلو هم در ماه مارس گذشته در سخنانی گفت که ترکیه تمایل به بهبود روابط با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی و امارات دارد و مانعی بر سر کنار گذاشتن اختلافات نمی‌بیند.

حمایت ترکیه از اخوان المسلمین یکی از دلایل اختلاف این کشور با امارات عنوان می شود. ترکیه، همزمان، ابوظبی را به حمایت از پ ک ک متهم می کند.