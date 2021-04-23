دستگیری باند سارقین کابل برق در قروه

میثم گوهری آرانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق هوایی در سطح شهرستان قروه موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی و کلانتری‌های ۱۱و ۱۲ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی و با انجام اقدامات پلیسی گسترده و گشت زنی هدفمند یک باند سارقین حرفه‌ای کابل برق را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه در حین سرقت دستگیر کردند.

گوهری آرانی تصریح کرد: متهمین در بازجویی‌های اولیه به ۱۴ فقره سرقت کابل برق در سطح شهرستان قروه اعتراف کردند.

وی با اشاره به اینکه متهمین پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند از شهروندان خواست که در صورت مشاهده خودروی‌های مشکوک، ناشناس و فاقد پلاک به خصوص در ساعات پایانی شب مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام تا نسبت به دستگیری مجرمان و سارقان اقدام شود.