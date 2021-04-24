به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در نامه‌ای به مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت اقتصاد در خصوص خودروهای مانده در گمرک اعلام کرده چنانچه وزارت صمت نسبت به اخذ موافقت‌های لازم درخصوص تمدید مجدد مصوبه ترخیص خودروها و صدور ثبت سفارش اقدام کند و بانک مرکزی هم اقدام به تأیید منشأ ارز این خودروها کند، گمرک ایران نیز با رعایت مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای قانونی لازم نسبت به ترخیص این خودروها اقدام خواهد کرد.

گفتنی است؛ از تیرماه سال ۱۳۹۶ امکان ثبت سفارش برای تعداد زیادی از واردکنندگان خودرو بابت صدور و ابلاغ دستورالعمل جدید و اختلال در سامانه بسته شد. در نهایت نیز مردادماه سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به کشور به طور کلی ممنوع و به‌صورت رسمی، پرونده واردات خودرو بسته شد. ضمن اینکه به صورت همزمان از ترخیص خودروهای وارد شده تا پیش از مرداد ۱۳۹۷ نیز جلوگیری به عمل آمد.

طبق آمار، تعداد خودروهای دپو شده در گمرک بالغ بر ۱۲ هزار دستگاه بود که به دلیل تغییر ضوابط واردات خودرو، ممنوعیت ثبت سفارش و ممنوعیت واردات خودرو و همچنین تحولات سیاست‌های ارزی امکان ترخیص پیدا نکردند؛ تا اینکه پس از رایزنی‌های بسیار در دی‌ماه سال ۱۳۹۷ هیأت دولت تحت شرایطی با ترخیص این خودروها موافقت کرد و بر اساس آن، مدت زمان چهار ماهه (تا اردیبهشت ۱۳۹۸) تعیین شد. پس از آن این مهلت دوباره دو ماه دیگر هم تمدید شد و در پایان گزارش‌های رسمی نشان داد در آن دو مرحله ۷۱۵۳ دستگاه ترخیص شده و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر باقی مانده اند.

حال اگرچه معاون فنی گمرک، مشکل خودروهای مانده در گمرک را مربوط به عدم صدور ثبت سفارش از سوی وزارت صمت برای خودروهای فاقد ثبت سفارش می‌داند اما وزارت صمت هم به دلایل مختلفی از جمله نداشتن تأییدیه استاندارد کالا یا نداشتن نمایندگی و … از صدور ثبت سفارش خودداری کرده است.