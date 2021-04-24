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۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۳:۵۳

۷۶ درصد بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند

۷۶ درصد بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند

سازمان تأمین اجتماعی با تحت پوشش قراردادن ۷۶ درصد جمعیت کل بیمه شدگان کشور در میان صندوق‌های بیمه‌ای کشور در جایگاه اول از نظر جمعیت تحت پوشش قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام نتایج مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی، در بخش سهم انواع صندوق‌ها در پوشش بیمه‌ای کشور، سهم سازمان تأمین اجتماعی از کل جمعیت تحت پوشش ۷۶ درصد، سهم صندوق بازنشستگی کشور ۱۰ درصد، سهم صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۶ درصد و سهم سایر صندوق‌ها ۸ درصد است.

شایان ذکر است ۸۲ درصد از بیمه شدگان اصلی و ۵۵ درصد مستمری بگیران اصلی در کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند.

تا پایان بهمن سال گذشته، ۱۴ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۷۵۷ نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که در گروههای اجباری، اختیاری، حرف و مشاغل آزاد، رانندگان، بافندگان، کارگران ساختمانی، کارفرمایان صنفی، باربران، خادمین مساجد، زنبورداران، بیمه شدگان خاص و توافقی قرار گرفته‌اند.

گفتنی است، تا پایان آذر سال گذشته، ۴۴ میلیون و ۴۷۲ هزار نفر در کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند.

کد مطلب 5196463

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