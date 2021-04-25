شهرام حبیب‌زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با وجود توصیه‌های مکرر بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ماه مبارک رمضان برخی از شهروندان همچنان به برگزاری دورهمی ها و مهمانی‌های خانوادگی خود ادامه می‌دهند، اظهار کرد: نتایج شرکت در افطاری‌ها کم کم با بروز علائم بیماری کرونا و بستری بیماران بد حال در بیمارستان‌های استان اردبیل نمایان می‌شود و متأسفانه در صورت ادامه این روند شاهد تداوم وضعیت قرمز کرونایی و افزایش مرگ و میر در فصل بهار خواهیم بود.

وی تردد غیر ضرور در معابر اصلی شهر را از دیگر عوامل افزایش بستری‌های روزانه بیمارستان‌ها عنوان کرد و افزود: با وجود اعمال محدودیت‌های تردد در سطح شهر شاهد افزایش تردد در پیاده رو های شهر هستیم و با توجه به شدت بیماری و قدرت انتقال بالا این موج احتمال انتقال در معابر شهری نیز وجود دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با اشاره به اینکه با توجه به اوج گیری بیماری کرونا در اردبیل لازم است تا مردم در این روزها پروتکل‌های بهداشتی را بیش‌تر از قبل رعایت کنند گفت: ناقلان بی علامت کرونا در کمین هستند و احتمال درگیری و ابتلای افراد از طریق بیماران بدون علامت افزایش یافته است لذا از شهروندان تقاضا می‌شود به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری‌های اجتماعی ادامه دهند.

حبیب زاده ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های داغدار استان اردبیل افزود: در ۲۴ ساعته گذشته ۱۰ نفر از هم استانی‌های جان خود را از دست داده اند و هم اکنون وضعیت ۸۰ بیمار بدحال مبتلا به کرونا هم طبق آخرین معاینات کادر درمانی استان وخیم اعلام شده و پیش بینی می‌شود در چند روز آینده شاهد افزایش فوتی‌های کرونایی در استان باشیم.

وی تصریح کرد: هم اکنون ۶۳۳ تخت بیمارستانی در اختیار بیماران کرونایی قرار دارد و ۷۴ بیمار کرونایی نیز با حال عمومی نسبی و مناسب از بیمارستان‌ها مرخص شدند اما نکته قابل توجه ادامه روند درمان و رعایت پروتکل‌های بهداشتی تا بهبودی کامل است و این عزیزان باید قرنطینه خانگی و عدم حضور در اجتماعات را رعایت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیان کرد: هم اکنون شهرستان‌های اردبیل، پارس آباد، مشگین‌شهر، خلخال و گرمی در وضعیت قرمز و شهرستان‌های بیله سوار، نیر، نمین، سرعین، کوثر و اصلاندوز در وضعیت نارنجی قرار دارند.

دورهمی‌های خانوادگی قاتلان خاموش کرونا هستند

حبیب زاده اضافه کرد: متأسفانه در چند روز اخیر بیشتر مراجعان به مراکز درمانی ابتلای خود به این بیماری را دورهمی های خانوادگی و حضور در مهمانی‌ها عنوان کردند که عامل مهم در این تجمعات خانوادگی عدم تهویه مناسب محیط و عدم استفاده از ماسک و فاصله گذاری‌های اجتماعی است که در نتیجه شاهد ابتلای خانوادگی این افراد به این بیماری و حتی فوت عزیزانشان در اثر برگزاری این مهمانی‌ها هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تغییر سبک زندگی و نوع رفتار را در کاهش برگزاری این دورهمی ها مؤثر دانست و گفت: عدم پذیرش شرکت در این مجالس و برگزار نکردن دورهمی ها و مهمانی‌ها می‌تواند در کاهش ابتلاء به این بیماری بسیار تأثیر گذار باشد چرا که اگر به این روند ادامه دهیم وضعیت کرونا در استان بسیار وخیم شده و وارد فاز جدیدی از اعمال محدودیت‌ها و پروتکل‌های بهداشتی خواهیم شد.