۳۰ میلی متر باران در «هلنچکان» قصرقند بارید

محسن حیدری در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: علاوه بر این از ایستگاه اقلیم شناسی قصرقند نیز ۱۰ میلی متر باران گزارش شده است.
وی افزود: بر اساس گزارشها بارشهای روز گذشته در قصرقند و توابع موجب آبگرفتگی موقت معابر و جریان یافتن بخشهایی از رودخانههای محلی شده است.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بر اساس آخرین خروجی نقشههای پیش یابی و مدلهای جوی همچنان شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، رعد و برق و تندبادهای موقتی در استان فراهم است.
حیدری گفت: انتظار میرود فعالیت این سامانه برای امروز در ارتفاعات جنوبی و دوشنبه و سه شنبه علاوه بر این مناطق، در ارتفاعات شرقی استان از سفیدآبه تا سرباز متمرکز باشد.
وی تصریح کرد: زمان فعالیت این سامانه برای امروز و روزهای آینده در ساعات بعدازظهرها و اوایل شب برآورد میشود و انتظار میرود در ارتفاعات با آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن موقتی مسیلها مواجه شویم.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اضافه کرد: توصیه میشود در زمان رانندگی احتیاط لازم در دستور کار قرار گیرد و از تردد و توقف بستر و حاشیه مسیلها به طور اکید خودداری شود. کوهنوردان نیز با توجه به احتمال بالای برخورد صاعقه از صعود به ارتفاعات پرهیز کنند.
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