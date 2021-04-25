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۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۴۰

مدیرکل هواشناسی سیستان وبلوچستان:

۳۰ میلی متر باران در «هلنچکان» قصرقند بارید

۳۰ میلی متر باران در «هلنچکان» قصرقند بارید

زاهدان - مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: در شبانه روز گذشته با فعالیت سامانه همرفتی در جنوب استان ۳۰ میلی متر باران در ایستگاه بارانسنجی «هلنچکان» از توابع شهرستان قصرقند بارید.

محسن حیدری در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: علاوه بر این از ایستگاه اقلیم شناسی قصرقند نیز ۱۰ میلی متر باران گزارش شده است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌ها بارش‌های روز گذشته در قصرقند و توابع موجب آبگرفتگی موقت معابر و جریان یافتن بخش‌هایی از رودخانه‌های محلی شده است.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بر اساس آخرین خروجی نقشه‌های پیش یابی و مدل‌های جوی همچنان شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، رعد و برق و تندبادهای موقتی در استان فراهم است.

حیدری گفت: انتظار می‌رود فعالیت این سامانه برای امروز در ارتفاعات جنوبی و دوشنبه و سه شنبه علاوه بر این مناطق، در ارتفاعات شرقی استان از سفیدآبه تا سرباز متمرکز باشد.

وی تصریح کرد: زمان فعالیت این سامانه برای امروز و روزهای آینده در ساعات بعدازظهرها و اوایل شب برآورد می‌شود و انتظار می‌رود در ارتفاعات با آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن موقتی مسیل‌ها مواجه شویم.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اضافه کرد: توصیه می‌شود در زمان رانندگی احتیاط لازم در دستور کار قرار گیرد و از تردد و توقف بستر و حاشیه مسیل‌ها به طور اکید خودداری شود. کوهنوردان نیز با توجه به احتمال بالای برخورد صاعقه از صعود به ارتفاعات پرهیز کنند.

کد مطلب 5197275

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