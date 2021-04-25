۳۰ میلی متر باران در «هلنچکان» قصرقند بارید

محسن حیدری در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: علاوه بر این از ایستگاه اقلیم شناسی قصرقند نیز ۱۰ میلی متر باران گزارش شده است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌ها بارش‌های روز گذشته در قصرقند و توابع موجب آبگرفتگی موقت معابر و جریان یافتن بخش‌هایی از رودخانه‌های محلی شده است.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بر اساس آخرین خروجی نقشه‌های پیش یابی و مدل‌های جوی همچنان شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، رعد و برق و تندبادهای موقتی در استان فراهم است.

حیدری گفت: انتظار می‌رود فعالیت این سامانه برای امروز در ارتفاعات جنوبی و دوشنبه و سه شنبه علاوه بر این مناطق، در ارتفاعات شرقی استان از سفیدآبه تا سرباز متمرکز باشد.

وی تصریح کرد: زمان فعالیت این سامانه برای امروز و روزهای آینده در ساعات بعدازظهرها و اوایل شب برآورد می‌شود و انتظار می‌رود در ارتفاعات با آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن موقتی مسیل‌ها مواجه شویم.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اضافه کرد: توصیه می‌شود در زمان رانندگی احتیاط لازم در دستور کار قرار گیرد و از تردد و توقف بستر و حاشیه مسیل‌ها به طور اکید خودداری شود. کوهنوردان نیز با توجه به احتمال بالای برخورد صاعقه از صعود به ارتفاعات پرهیز کنند.