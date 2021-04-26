شناسایی ۶۰ منطقه برای اجرای پویش مردمی «همسُفره» در استان تهران

خبرگزاری مهر – گروه استانها: همه ساله در ماه مبارک رمضان شاهد افزایش روحیه معنویت و همدلی و کمک به هم نوع در سراسر جوامع اسلامی هستیم و سال جاری نیز دومین رمضانی را شاهد هستیم، که ویروس کرونا در جهان شیوع پیدا کرده است، این همدلیها و کمک به هم نوع در ماه مبارک رمضان با هدف کمکهای مومنانه و مواسات مورد نظر مقام معظم رهبری شکل گرفته است.
یکی از این پویشهای همدلی در استان تهران، پویش مردمی «همسُفره» است، که توسط اعضا قرارگاه محرومیت زدایی و مرکز نیکوکاری شهید «قاسم سلیمانی» و شرکت گروههای جهادی در مناطق محروم استان تهران اجرا میشود.
یکی از مناطق که شاهد اجرای پویش «همسُفره» در آن هستیم، منطقه «قلعه میر» در شهرستان بهارستان در جنوب غربی تهران است، برای آگاهی بیش از پیش هدف این پویش و چگونگی کار آن به این منطقه رفته و با «صادقی»، مسئول روابط عمومی این پویش که از فعالان جهادی نیز است، به گفتگو نشستیم، که حاصل آن در ادامه میآید:
* در مورد پویش «همسُفره» برایمان توضیح دهید، دقیقاً هدف شما در این پویش چیست؟
این پویش در واقع توسط گروههای جهادی و در طول ماه مبارک رمضان در مناطق محروم استان تهران اجرا میشود.
در این پویش خدمات پزشکی، درمانی، دندانپزشکی، آموزشی، فرهنگی، روانشناسی و آموزشهای سبک زندگی ارائه و هر هفته در این مناطق مراسم افطار، با روایتگری، سخنرانی و مداحی برگزار میشود.
کارگروههای مختلف این پویش از اول صبح در منطقه مستقر شده و کارهای پزشکی، درمانی، فرهنگی و… شروع شده و در نهایت با ارائه بستههای افطار به خانوادههای شرکت کننده پایان مییابد.
* کدام گروههای جهادی در حال حاضر با شما فعالیت دارند؟
در حال حاضر گروههای «خیرینه»، «منهای فقر» و «منتظران ظهور» و «شهید رجایی» در این پویش فعالیت دارند و از گروههای جهادی دیگر نیز دعوت میکنم، که به پویش همسفره بپیوندند.
* آیا این پویش مختص ماه مبارک رمضان است، یا پس از این ماه نیز شاهد تداوم پویش خواهیم بود؟
فضا و معنویت ماه مبارک رمضان را عامل همدلی بیشتر برای پویش «همسفره» دانست و گفت: امیدواریم، که این همدلی و معنویت که به برکت ماه مبارک رمضان ایجاد شده است، سبب تداوم این پویش در دیگر زمینهها و در طول سال باشد.
پویش «همسفره» پویشی «مردمی» است، هزینههای این پویش از صفر تا ۱۰۰ توسط خیرین تأمین میشود و از مردم و خیرین دعوت میکنم، هرکس در حد توان خود در این پویش مشارکت مالی داشته باشد.
هم افزایی بیش از پیش گروههای جهادی و خیریه حاضر در پویش در واقع راز موفقیت و حصول سادهتر اهداف است، به عنوان مثال در حال حاضر یک گروه به طور تخصصی در بحث بستههای افطاری فعالیت دارد، گروه دیگر در بحثهای فرهنگی فعال است، گروه دیگر به طور تخصصی در زمینه درمانی و بهداشتی فعال است و… زمانی که این گروهها به طور هماهنگ وارد یک منطقهای میشوند، میتوانند، منشأ خیر و برکات در منطقه باشند.
* مناطقی که این پویش و گروههای جهادی مرتبط با آن در آنها حضور پیدا میکنند، بر چه اساس شناخته میشوند؟
مناطق حدود یک ماه قبل توسط کارگروههای تخصصی ما شناسایی شدهاند، که در همین راستا بیش از ۶۰ منطقه مستعد اجرای طرح در اطراف تهران داریم. محدودیتهای معیشتی، مالی، فرهنگی و بهداشتی این مناطق با معیارهای متعددی مقایسه میشود و طی جلساتی که داشتیم، مورد بررسی قرار گرفته و انتخاب شدهاند.
سعی کردیم در مناطقی حضور پیدا کنیم، که بتوانیم، بیشترین خدمات را ارائه دهیم، به عنوان مثال به گفته اهالی همین منطقه که در حال حاضر در آن مستقر شدیم، تاکنون دندانپزشک در این منطقه حضور نداشته و اینکه دندانپزشک ما در این منطقه حاضر میشود، یک اتفاق بسیار خوبی برای مردم منطقه است.
* محرومین و نیازمندان از چه طریق متوجه حضور گروههای جهادی شما در مناطق خود میشوند؟
ما از دو روز قبل از حضور در منطقه از طریق معتمدین محله، بنرها و اعلامیهها به مردم اطلاع رسانی میکنیم، که قرار است، با چه امکاناتی و در چه تاریخی در منطقه حاضر شویم و با کمک معتمدین محل مردم بر اساس نیازها و اولویتهایشان شناسایی، دسته بندی و گروه گروه و به ما معرفی میشوند، تا از خدمات این پویش بهره بگیرند.
* و اما کلام آخر؟
از شما و رسانه مهر تشکر میکنیم و باز هم اعلام میکنم، دست همکاری به سوی گروههایی که میتوانند در زمینههای مختلف به ما کمک کنند، دراز کردهایم، خدا را شکر در هر منطقهای از کشور چندین گروه جهادی خوب و فعال داریم، اگر این گروهها با هم افزایی با یکدیگر بتوانند، خدمت رسانی کنند، قطعاً خدمات مفیدتری ارائه میشود و میتوان تخصصیتر کار کرد و افزایش ظرفیتها را شاهد خواهیم بود.
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