۵۷۳ مورد جدید ابتلا به کرونا در استان مرکزی شناسایی شد/فوت ۱۱ نفر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سید محمد جمالیان عصر یکشنبه در ارتباط با آخرین وضعیت استان مرکزی در مواجه با ویروس کرونا، اظهار کرد: از زمان شیوع تاکنون تعداد موارد مبتلا به ویروس به ۵۲ هزار و ۱۰۸ نفر رسیده است.

وی افزود: از ۵۷۳ مورد جدید در استان مرکزی، ۹۰ نفر از بیماران در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند که مورد مراقبت قرار دارند و خدمات تخصصی درمانی را دریافت می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: ۴۸۳ مورد از بیماران جدید که شناسایی شده‌اند نیز تا زمان منفی شدن جواب آزمایش و درمان نهایی در منزل قرنطینه شده‌اند.

جمالیان اظهار کرد: متأسفانه در این مدت ۱۱ مورد فوتی در اثر ابتلاء به ویروس کرونا در استان مرکزی گزارش شده است که بر این اساس تعداد فوتی‌ها در اثر ابتلاء به این ویروس یک هزار و ۷۵۰ نفر می‌رسد.