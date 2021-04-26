همه واکسن های کرونا در جلوگیری از مرگ بیماران کارایی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتوحی، با اشاره به مطالعات علمی در زمینه اثربخشی واکسنهای خارجی، گفت: تولید واکسن کووید ۱۹ بزرگترین اتفاق علمی در سال ۲۰۲۰ است.
وی افزود: همه واکسنها در جلوگیری از مرگ و بستری ناشی از کووید ۱۹ کارایی دارند.
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارایی تمامی واکسن های کووید ۱۹ در جلوگیری از مرگ و میر بیماران کرونایی را مورد تاکید قرار داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتوحی، با اشاره به مطالعات علمی در زمینه اثربخشی واکسنهای خارجی، گفت: تولید واکسن کووید ۱۹ بزرگترین اتفاق علمی در سال ۲۰۲۰ است.
وی افزود: همه واکسنها در جلوگیری از مرگ و بستری ناشی از کووید ۱۹ کارایی دارند.
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