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۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۸:۴۲

یک استاد اپیدمیولوژی تاکید کرد؛

همه واکسن های کرونا در جلوگیری از مرگ بیماران کارایی دارند

همه واکسن های کرونا در جلوگیری از مرگ بیماران کارایی دارند

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارایی تمامی واکسن های کووید ۱۹ در جلوگیری از مرگ و میر بیماران کرونایی را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتوحی، با اشاره به مطالعات علمی در زمینه اثربخشی واکسن‌های خارجی، گفت: تولید واکسن کووید ۱۹ بزرگ‌ترین اتفاق علمی در سال ۲۰۲۰ است.

وی افزود: همه واکسن‌ها در جلوگیری از مرگ و بستری ناشی از کووید ۱۹ کارایی دارند.

کد مطلب 5197798

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