همه واکسن های کرونا در جلوگیری از مرگ بیماران کارایی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتوحی، با اشاره به مطالعات علمی در زمینه اثربخشی واکسن‌های خارجی، گفت: تولید واکسن کووید ۱۹ بزرگ‌ترین اتفاق علمی در سال ۲۰۲۰ است.

وی افزود: همه واکسن‌ها در جلوگیری از مرگ و بستری ناشی از کووید ۱۹ کارایی دارند.