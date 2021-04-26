خطر ابتلاء کودکان به کرونا کمتر از ۱۰ درصد است

منوچهر براک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به رغم شرایط کرونایی در جامعه، ما از ۱۴۰ تخت بیمارستان بوعلی اردبیل تنها ۱۹ تخت را برای بیماران کرونایی ویژه کودکان در نظر گرفتیم که حتی یک سوم این تخت‌ها نیز در بدترین شرایط شیوع این بیماری پر نشده است.

وی تصریح کرد: ما در حال حاضر روزانه با شش تا هفت مورد علائم مشکوک به کرونا در کودکان مواجه هستیم که با تشخیص اولیه تعدادی از آنها برای تست ویژه کرونایی کودکان ارجاع داده شده و مابقی با ویزیت ساده برای مداوا و درمان به خانه‌ها ارجاع داده می‌شود.

رئیس بیمارستان بوعلی اردبیل گفت: ما شرایط حاد کرونایی را در بخش کودکان و بیمارستان مختص آنها شاهد نیستیم ولی همچنان پزشکان فوق تخصص ما آمادگی ارائه خدمات را برای گروه سنی تا ۱۸ سال در بیمارستان ویژه کودکان بوعلی دارند.

براک افزود: امکانات خوبی در بیمارستان ویژه کودکان بوعلی فراهم شده تا در زمینه‌های مختلف اعم از عفونی، گوارشی، ریه و… به کودکان و نوجوانان خدمات‌رسانی شود به طوری که ۲۱ پزشک متخصص و فوق تخصص نیز در رشته‌های مختلف در این بیمارستان آماده ارائه خدمات هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در این ایام بخشی از خانواده‌ها با مشکلات تنفسی و عفونی فرزندان خود را به بیمارستان بوعلی می‌آورند که البته همه این علائم مختص کرونا نیست و بیشتر مربوط به شرایط فصلی است که با بستری شدن محدود کودکان سعی و تلاشمان بر این است تا آنها را از خطرات بعدی در امان نگه داریم.

رئیس بیمارستان بوعلی اردبیل در مورد زدن ماسک برای کودکان نیز اضافه کرد: در گروه سنی زیر دو سال زدن ماسک امکان خفگی را به وجود می‌آورد و خانواده‌ها باید برای کودکان بالای دو سال آن هم در صورت نیاز و ضرورت از ماسک استفاده کنند وگرنه در فضای داخل منزل و بیرون نیازی به استفاده مداوم از ماسک برای کودکان الزام‌آور نیست.

وی در مورد واکسیناسیون کودکان نیز بیان کرد: برای گروه سنی زیر ۱۶ سال تاکنون مجوزی برای واکسینه کردن صادر نشده و واکسیناسیون عمومی از گروه‌های سنی سالخورده آغاز خواهد شد که بیشتر متوجه گروه سنی کودکان و نوجوانان نمی‌باشد.

براک ادامه داد: برخی از گله‌مندی‌های مراجعین را از خدمات بیمارستان بوعلی شاهد هستیم که به سرعت به شکایات مردمی رسیدگی می‌شود که عمدتاً این شکایات به عنوان سوءتفاهم رفع شده و با عذرخواهی طرفین پرونده‌های شکایت ختم به خیر می‌شود.

رئیس بیمارستان بوعلی اردبیل تصریح کرد: ما در استان اردبیل افتخار می‌کنیم که یک بیمارستان مختص کودکان داریم در حالی که در بسیاری از استان‌ها شرایط محیای این امر نیست و در صورت احداث بیمارستان یک‌هزار تختخوابی یک بلوک ویژه برای کودکان در نظر گرفته شده که امیدواریم در بیمارستان جدید اتاق بازی و سایر امکانات را برای گروه سنی کودکان فراهم کنیم.