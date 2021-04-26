ترکیب فولاد مقابل السد مشخص شد

تجربه گزارش خبرگزاری مهر، ترکیب فولاد برابر السد قطر
محسن فروزان، مجتبی نجاریان، موسی کولیبالی، عارف آقاسی، مهران درخشان مهر، محمد آبشک، محمد زبیر نیکنفس، فرشاد احمدزاده، ساسان انصاری، پاتوسی و شیمبا.
این بازی ساعت 22:30 برگزار می شود.
ترکیب تیم فوتبال فولاد ایران مقابل السد قطر مشخص شد.
تجربه گزارش خبرگزاری مهر، ترکیب فولاد برابر السد قطر
محسن فروزان، مجتبی نجاریان، موسی کولیبالی، عارف آقاسی، مهران درخشان مهر، محمد آبشک، محمد زبیر نیکنفس، فرشاد احمدزاده، ساسان انصاری، پاتوسی و شیمبا.
این بازی ساعت 22:30 برگزار می شود.
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