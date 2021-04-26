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۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۱:۰۴

لیگ قهرمانان فوتبال آسیا؛

ترکیب فولاد مقابل السد مشخص شد

ترکیب فولاد مقابل السد مشخص شد

ترکیب تیم فوتبال فولاد ایران مقابل السد قطر مشخص شد.

تجربه گزارش خبرگزاری مهر، ترکیب فولاد برابر السد قطر

محسن فروزان، مجتبی نجاریان، موسی کولیبالی، عارف آقاسی، مهران درخشان مهر، محمد آبشک، محمد زبیر نیک‌نفس، فرشاد احمدزاده، ساسان انصاری، پاتوسی و شیمبا.

این بازی ساعت 22:30 برگزار می شود. 

کد مطلب 5198589

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