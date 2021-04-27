به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صومی اظهار کرد: با حضور معاون وزیر بهداشت در تبریز و همزمان به صورت ویدئو کنفرانسی با نظارت وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ۱۴ نفر از سالمندان از جمله مردانی آذر، دکتر گلابی، چند از اعضای هیأت علمی بازنشسته دانشگاه تبریز و آموزش و پرورش و چهار سالمند خانواده شهید در بیمارستان مردانی آذر تبریز به صورت سمبلیک امروز واکسینه می‌شوند و به این ترتیب واکسیناسیون این گروه سنی به صورت رسمی در آذربایجان شرقی آغاز می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز افزود: روزانه سه تا چهار هزار نفر در روز زیر پوشش واکسیناسیون قرار می‌گیرند و سرعت این روند بستگی به واکسن‌های تحویلی در آذربایجان شرقی دارد.

وی گفت: تاکنون ۳۹ هزار و ۵۰۰ نفر در ۲۷ مرکز آذربایجان شرقی بر ضد کرونا واکسینه شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین در خصوص وضعیت عمومی استاندار آذربایجان شرقی نیز گفت: وضعیت عمومی استاندار خوب است و تنها به خاطر طی شدن قرنطینه ۱۴ روزه در منزل هستند و بر امور نظارت دارند.