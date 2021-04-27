۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۰۸

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین خبر داد:

محکومیت میلیونی قاچاقچی اقلام آرایشی و بهداشتی در قزوین

قزوین-مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین از جریمه ۳۶۰ میلیون ریالی قاچاقچی اقلام آرایشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین، هوشنگ محمدی اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها با مشکوک شدن به یک خودرو پس از متوقف ساختن آن طی بازرسی، بیش از ۲۸۰ قلم انواع اقلام آرایشی و بهداشتی کشف شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین بیان کرد: در این خصوص پرونده‌ای تشکیل و در شعبه ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً پس از احراز تخلف، متهم به ضبط کالای مکشوفه و پرداخت ۳۶۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت شد.
 

کد خبر 5198816

