محکومیت میلیونی قاچاقچی اقلام آرایشی و بهداشتی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین، هوشنگ محمدی اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها با مشکوک شدن به یک خودرو پس از متوقف ساختن آن طی بازرسی، بیش از ۲۸۰ قلم انواع اقلام آرایشی و بهداشتی کشف شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین بیان کرد: در این خصوص پرونده‌ای تشکیل و در شعبه ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً پس از احراز تخلف، متهم به ضبط کالای مکشوفه و پرداخت ۳۶۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت شد.

