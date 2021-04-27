نتایج یک نظرسنجی درباره تاثیر «گاندو» در افزایش مشارکت انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه سه، بر اساس نتایج نظرسنجی یک مؤسسه افکارسنجی دانشگاهی که از ۱۷ تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ انجام شده است، ۸۵.۷ درصد از مخاطبان سریال «گاندو»، موضوعات مطرح شده در آن را بسیار زیاد و یا تا حدی نزدیک به واقعیت می‌دانند.

از سوی دیگر، ۴۳.۲ درصد از بینندگان این سریال معتقدند پس از دیدن آن، علاقه‌شان به انگلستان کمتر شده است. همچنین ۵۱.۹ درصد مخاطبان «گاندو ۲» نیز بعد از دیدن این سریال، ابراز کرده‌اند که علاقه‌شان پس از تماشای سریال، به آمریکا کمتر شده است.

اما در بخش مهم‌تر این نظرسنجی از مردم پرسیده شده که آیا فصل دوم سریال «گاندو»، تأثیری بر اعتماد مردم به نیروهای امنیتی کشور، سازمان اطلاعات سپاه، سپاه و صداوسیما داشته است یا نه؟ در پاسخ، مخاطبان این سریال عنوان کرده‌اند که ۸۶.۴ درصد اعتمادشان به نیروهای امنیتی، ۸۲.۵ درصد به سازمان اطلاعات سپاه کشور، ۷۳.۸ درصد به سپاه و ۶۵.۷ درصد نیز به صداوسیما اعتمادشان افزایش یافته است.

در ادامه، از مخاطبان «گاندو» پرسیده شده که آیا تماشای فصل دوم «گاندو» بر تمایل آن‌ها به مشارکت در انتخابات تأثیری داشته است یا نه؟ در پاسخ، ۳۳.۴ درصد بعد از دیدن این سریال، تمایل‌شان به شرکت در انتخابات افزایش یافته است.

سپس از مخاطبان این سریال پرمخاطب پرسیده شده که آیا فصل دوم «گاندو» به طور کلی در ترسیم مساله نفوذ و تلاش سازمان‌های جاسوسی کشورهای غربی برای نفوذ به ایران موفق بوده است یا نه؟ در پاسخ، ۸۹.۳ تا حد بسیار زیاد و یا تا حدی موافقند که این سریال به اهداف خود دست یافته و در نشان دادن نفوذ سرویس‌های بیگانه موفق بوده است.

در نهایت از مخاطبان این سریال پرسیده شده که با توجه به توقف پخش این سریال، ترجیح می‌دهند ادامه این سریال چه زمانی پخش شود؟ در پاسخ، ۸۰.۴ درصد مردم معتقدند این سریال باید تا قبل از انتخابات حتماً پخش شود.