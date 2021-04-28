به گزارش خبرنگار مهر، احمد برادران صبح چهار شنبه در کارگروه اجتماعی، فرهنگی و بانوان خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: هویت بخشی به مناطق حاشیه نشین، اصلاح نگاه به این مناطق و توانمند سازی افراد این محلات باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی متولی قرار گیرد.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی گفت: با تصویب قانون بازآفرینی، مناطق حاشیه نشین به هویت واحدی دست یافتند لذا مجموعه اقدامات این حوزه و توزیع اعتبارات آن در کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها نیز انجام شود.

وی در خصوص طرح صیانت از جمعیت نیز تصریح کرد: امروزه شاهد افزایش سن جمعیت و سن ازدواج هستیم که علاوه بر اطلاع رسانی و آگاهی رسانی، دانشگاه علوم پزشکی باید اقداماتی صورت دهد.

برادران اظهار داشت: باید از ظرفیت‌های آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه‌های فرهنگی نیز در این حوزه بهره برد.