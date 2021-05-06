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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۵:۴۵

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی:

خراسان شمالی نیازمند ایجاد ۱۰ مرکز خرید گندم است

خراسان شمالی نیازمند ایجاد ۱۰ مرکز خرید گندم است

بجنورد- معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی از فعالیت ۲۱ مرکز خرید گندم در استان خبر داد و گفت: استان نیازمند احداث ۱۰ مرکز دیگر خرید گندم با رعایت مسائل امنیتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قنبری ظهر پنج شنبه در کارگروه خرید گندم خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به فعال بودن ۲۱ مرکز خرید گندم در سال گذشته، امسال نیازمند ایجاد ۱۰ مرکز جدید خرید گندم در استان هستیم.

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: سازمان غله استان موظف به ایجاد ۱۰ مرکز جدید خرید گندم با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، مسائل امنیتی و چارچوب‌های لازم است.

وی افزود: رفع موانع تولید تنها مربوط به حوزه صنعت و واحدهای تولیدی نیست بلکه باید مشکلات کشاورزان و حوزه کشاورزی استان نیز برطرف شود.

قنبری تاکید کرد: کشاورزانی که از خدمات دولت استفاده کرده‌اند اگر گندم خود را تحویل ندهند از ارائه خدمات بعدی محروم می‌شوند.

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی در انتها یکی از محورهای توسعه کشور را دغدغه مند بودن و پیگیری مدیران برای حل مشکلات عنوان کرد و گفت: باید مدیران مشکلات حوزه تولید را با جدیت پیگیری کنند.

کد مطلب 5205818

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