تجارت با موی کودکان/ مویت رو بفروش تبلت بگیر!

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: طی یک سالی که از شیوع کرونا به صورت رسمی گذشته است شاهد هستیم که مشکلاتی در جامعه پدیدار شده که پیش تر کمتر کسی به آن توجه می‌کرد، حالا سودجویانی پیدا می‌شوند که از درماندگی مالی برخی از خانواده‌ها برای منفعت بیشتر بهره می‌برند.

طی سالیان قبل فروش اعضای بدن نظیر کلیه و… مشهود بود اما با ورود دستگاه قضائی جلوی این اتفاق گرفته شده اما این پایان راه تجارت برخی‌ها نیست که از فقر دیگران چنین درآمدهایی حاصل می‌کردند. حالا دلالان چنگ در موهای بچه‌ها انداخته‌اند و با فروش موی کودکانی که دچار فقر و محرومیت هستند فعالیت می‌کنند.

یکی از این فروشندگان که در سایت‌های اینترنتی عرضه کالا اقدام به فروش موی بریده کودک ۶ ساله کرده است مدعی شده که از فروش موی سر این کودک اقدام به خرید تبلت برای خانواده وی خواهد کرد.

البته آگهی‌های مشابه‌ای نیز در این رابطه در سایت‌های مختلف دیده می‌شود.

در تماس تلفنی خبرنگار مهر با یکی از فروشندگان موی طبیعی این گونه عنوان شد که مشتری این گونه موها از آرایشگران تا علاقه مندان به استفاده از اکستنشن برای افزایش حجم موی سر هستند.

این فروشنده گفت: خریداران موهای بریده کودکان یا بانوان در قبال خرید موی کودکان پول بیشتری پرداخت می‌کنند زیرا بر این باور هستند که موی کودکان سالم‌تر و برای استفاده در فعالیت‌های زیبایی بهترین واکنش را نشان می‌دهد از این رو قیمت فروش موی کودکان از بانوان بیشتر و ارزش آن نیز به مراتب بیشتر از موی بانوان بالغ است.

قانونی برای مقابله با فروش مو وجود ندارد

رئیس اتحادیه آرایشگران و پیرایشگران زنانه شیراز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: قانون ویژه‌ای در خصوص فروش مو از طریق افراد به آرایشگرها وجود ندارد و تاکنون نیز در اتحادیه در خصوص این موضوع تصمیم‌گیری نشده است.

سیمین محمدپور در ادامه بیان کرد: یکی از مسائلی که اخیراً به مسائل مرتبط به حوزه آرایشگری اضافه شده است فروش مو از طریق کوتاه کردن از سر بانوان یا کودکان و فروش آن به افرادی است که در راستای افزایش تراکم موی سر خود به دنبال موی مصنوعی‌اند این در حالی است که برای این موضوع هنوز فکری نشده است و برخی از افراد نیز نسبت به خرید و فروش این محصول اقدام می‌کنند.

وی اضافه کرد: آرایشگاه‌های سطح شهر شیراز در راستای افزایش موی سر برای زنان از کلاه گیس‌های تولید شده از موی مصنوعی استفاده می‌کنند که این محصولات نیز توسط شرکت‌های رسمی و با شرایط استاندارد تولید شده است از این رو مشکلی نیز برای مصرف کننده نهایی به وجود نمی‌آورد حتی در صورتی که مشکل ایجاد شود نیز مشکلات سطحی و در کوتاه مدت قابل برطرف شدن است.

محمدپور اضافه کرد: به عنوان رئیس اتحادیه آرایشگران و پیرایشگران زنانه در شیراز از موضوع فروش مو سر آگاهی نداشته و باید پس از بررسی‌های مختلف نسبت به اظهار نظر در این خصوص اقدام کنم اما تاکنون قانون مشخصی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است و قانون هیچ اظهار نظری در این خصوص نکرده است که آیا فروش مو به آرایشگران تخلف است یا خیر؟

خرید و فروش بدون نظارت

اگر در سایت‌های عرضه اینترنتی محصولات دسته دوم نگاهی داشته باشیم درخواهیم یافت به وفور کالاهایی وجود دارد که بدون نظارت در حوزه بهداشت و درمان در حال عرضه است و هیچ دستگاه نظارتی نیز بر این محصولات و ضررهای احتمالی که به افراد مصرف کننده می‌زند نظارت ندارند.

فروشندگان این کالاها نامشخص هستند و نظارت دقیقی بر نوع فعالیت آنان نیز وجود ندارد از این رو می‌توان گفت کالاهایی که توسط این افراد به فروش می‌رسد هیچ گونه تضمینی ندارند البته با توجه به حجم قابل توجه مراجعان به این سایت‌ها به جرأت می‌توان گفت که میزان درگیری آحاد مختلف مردم با این محصولات زیاد است و اگر نظارتی بر این حوزه وجود نداشته باشد در کوتاه‌ترین زمان شاهد مشکلات متعدد بهداشتی در جامعه خواهیم بود.



با جستجویی ساده در اینترنت درخواهیم یافت که این مشکل در تمام کشور به صورت مشترک وجود دارد و عطش محصولات آرایشی و بهداشتی در میان زنان به گونه‌ای است که در تمام کشور هستند افرادی که تیغ طمع خود را در تارهای موی کودکان زده تا بتوانند در این طریق به اموال قابل توجه‌ای دست یابند.

نیازمندی خانواده‌ها حالا آنها را به فروش موی سر کودک رسانده است و به نظر می‌رسد باید نهادهای نظارتی برای این رویداد چاره‌ای بیاندیشند.