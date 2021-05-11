به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: لازم میدانم جنایتهایی را که رژیم غاصب صهیونیستی در هتک حرمت مسجد الاقصی انجام داد و مردم فلسطین مخصوصاً کودکان آن سرزمین را به خاک و خون کشید محکوم کنم.
وی بیان کرد: رژیم صهیونیستی به هیچ وجه حقوق بشر را مراعات نمیکند و هر روز جنایتهای آنان را میبینیم و سوال ما این است حقوق بشر جهانی کجاست که اینگونه عمل میشود و کسی چیزی نمیگوید؟
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آنها مطمئن باشند که در مقابل این نسل کشی که انجام میدهند، امت اسلامی ایستاده است و میبینیم که مردم غزه چگونه مقابل رژیم صهیونیستی مقاومت میکنند.
قالیباف ادامه داد: از همین جا به سران کشورهای مرتجعی که به دنبال عادی سازی روابط خود با چنین رژیم آدم کشی هستند، میگویم که امت اسلامی و شهدای مقاومت در مقابل این جنایتها خواهند ایستاد و انشاءالله به پیروزی خواهند رسید.
وی اظهار داشت: همچنین لازم میدانم حرکت تروریستی که در افغانستان اتفاق افتاد و منجر به شهادت تعداد زیادی از دختران و کودکان در مدرسه سیدالشهدا شد را محکوم کنم و از همین جا هم به همه مسلمانان و به ویژه مردم عزیز افغانستان و خانواده این شهدا تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
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