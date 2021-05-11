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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۳۳

قالیباف در نطق پیش از دستور:

امت اسلامی مقابل نسل‌کشی رژیم صهیونیستی می‌ایستد

امت اسلامی مقابل نسل‌کشی رژیم صهیونیستی می‌ایستد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رژیم صهیونیستی حقوق بشر را به هیچ وجه مراعات نمی‌کند اما بدانند امت اسلامی در مقابل آنان ایستاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: لازم می‌دانم جنایت‌هایی را که رژیم غاصب صهیونیستی در هتک حرمت مسجد الاقصی انجام داد و مردم فلسطین مخصوصاً کودکان آن سرزمین را به خاک و خون کشید محکوم کنم.

وی بیان کرد: رژیم صهیونیستی به هیچ وجه حقوق بشر را مراعات نمی‌کند و هر روز جنایت‌های آنان را می‌بینیم و سوال ما این است حقوق بشر جهانی کجاست که اینگونه عمل می‌شود و کسی چیزی نمی‌گوید؟

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آنها مطمئن باشند که در مقابل این نسل کشی که انجام می‌دهند، امت اسلامی ایستاده است و می‌بینیم که مردم غزه چگونه مقابل رژیم صهیونیستی مقاومت می‌کنند.

قالیباف ادامه داد: از همین جا به سران کشورهای مرتجعی که به دنبال عادی سازی روابط خود با چنین رژیم آدم کشی هستند، می‌گویم که امت اسلامی و شهدای مقاومت در مقابل این جنایت‌ها خواهند ایستاد و ان‌شاءالله به پیروزی خواهند رسید.

وی اظهار داشت: همچنین لازم می‌دانم حرکت تروریستی که در افغانستان اتفاق افتاد و منجر به شهادت تعداد زیادی از دختران و کودکان در مدرسه سیدالشهدا شد را محکوم کنم و از همین جا هم به همه مسلمانان و به ویژه مردم عزیز افغانستان و خانواده این شهدا تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

کد مطلب 5209321
زهرا علیدادی

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