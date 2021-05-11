کشف و ضبط ۳۰۰ حلب روغن جامد بدون مجوز در بوکان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلمان حیدری در این خصوص اظهار کرد: مأموران انتظامی ایستگاه شهید رجایی این شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری در جاده بوکان به سقز به یک کامیون مشکوک شده و آن را برای بازرسی متوقف کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از این کامیون ۳۰۰ حلب روغن نباتی جامد ۱۶ کیلوگرمی بدون مجوز کشف و ضبط شد، افزود: کارشناسان مربوطه ارزش ریالی محموله کشف شده را بالغ بر ۹۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوکان اضافه کرد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم نیز دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی همچنین از شناسایی و دستگیری یک کلاهبردار اسکیمری خبر داد و افزود: در پی وصول دو فقره پرونده قضائی با موضوع برداشت غیرمجاز از حساب بانکی افراد با استفاده از کپی کارت بانکی یا همان اسکیمر موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات شهرستان قرار گرفت.

حیدری تصریح کرد: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی و پلیسی توانستند متهم را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی درعملیاتی پلیسی دستگیر و ادله دیجیتالی آن را نیز توقیف کنند.

وی با بیان اینکه متهم در بازجویی‌ها به اعتماد بیش از حد مشتریان اشاره کرد و گفت: مشتریانی که وضع مالی خوبی داشتند، پس از خرید اقلام کارت بانکی خود را در اختیار وی قرار داده و پس از کپی کارت بانکی حسابشان را خالی کرده است.

فرمانده انتظامی بوکان گفت، با بیان اینکه اعتماد بیجا ضمن وارد کردن خسارات مالی سبب بروز این جرایم می‌شود، گفت: متهم با استفاده از کپی کارت بانکی یا همان (اسکیمینگ) ۶۹۲ میلیون ریال را از حساب مردم برداشت کرده بود.

اسکیمر دستگاهی است که قابلیت کپی کردن اطلاعات کارت‌های اعتباری بانکی را داشته و توسط مجرمان در کنار دستگاه کارت خوان و عابر بانک‌ها نصب می‌شود.